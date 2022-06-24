麥紹棠羅素街蝕讓貨 馬時亨長女逾億承接

【明報專訊】除住宅外，工商舖物業市場亦錄巨額蝕讓個案。由中建富通（0138）主席、歌手麥浚龍的父親麥紹棠等，透過華朗置業有限公司持有的銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心高層全層一個樓上舖，早前以1.1億元沽出，較2014年3月以1.49億元購入價，8年帳面蝕3900萬元或26%，而物業買家身分首度曝光。