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太古城特色戶 4年實蝕200萬離場 爆疫後屋苑最大宗蝕讓 附裝修連天台1930萬沽

【明報專訊】近期新冠確診個案又見反彈，加上新盤搶客，以往抗跌力強的鰂魚涌太古城亦錄得罕見蝕讓個案，屋苑有業主以1930萬元沽出頂層3房連天台特色戶，持貨約4年實蝕逾217萬元或近11%離場，料為該屋苑於2020年初本港爆發新冠疫情後最大宗蝕讓個案。

市場消息稱，上述單位為太古城燕宮閣頂層特色戶，實用785方呎、3房1套間隔，連730方呎天台，以開揚樓景為主，享小海景，最新以1930萬元易手，實呎24,586元。

資料顯示，原業主為賴翊銘，與2019年東區區議會柏架山選區參選人同名，料為同一人。本報曾致電賴的手機，但至截稿前仍未能聯絡上。

原業主與2019區選參選人同名

原業主2018年2030萬元購入單位，及後花逾百萬元裝修翻新，持貨約4年，帳面蝕100萬元或約5%；連使費計料實蝕逾217萬元或近11%，以實蝕金額計，屬屋苑近年最大宗蝕讓個案。

託家人放售 當年買入呎價創新高

區內代理透露，上述單位原業主已離港，委託家人或相關人士代為處理放盤，單位早於一年前以2080萬元放售，近期減至2030萬元，最終以1930萬元成交，累減150萬元或約7%。代理又稱，原業主2018年買入價已較當時市價高約15%，實呎更逼近2.6萬元，呎價一度創出屋苑同類新高紀錄。

事實上，太古城蝕讓個案並不常見，平均一年少於5宗。翻查資料，該屋苑對上一宗蝕讓金額逾百萬的成交個案，已需追溯到去年5月，位於廬山閣高層A室單位，實用518方呎，2房間隔，以1070萬元售出，實呎20,656元；原業主2018年4月1135萬元購入，持貨約3年，帳面蝕約65萬元，若連使費料蝕逾129萬元或約11%。

區內客1660萬購譽‧港灣蝕讓貨

另外，近期二手市場連錄蝕讓，中原地產高級分行經理陳晉立表示，新蒲崗譽．港灣1B座中層A室，實用890方呎，3房1套連工人套房間隔，擁開揚景，獲區內換樓客以1660萬元承接，實呎18,652元。原業主2018年10月1666.5萬元購入，持貨近4年，帳面蝕6.5萬元或約0.3%；若連使費計，原業主料實蝕逾89萬元或約5%。

另外，荔枝角美孚新邨亦錄低市價成交。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨5期蘭秀道3號中高層C室，實用564方呎，2房間隔、望內園景，原業主今年4月放盤叫830萬元，及後累減80萬元或約一成，以750萬元成交、實呎13,298元，較低市價5%。

上述單位原業主於2019年5月，以600萬元購入物業，持貨3年，帳面獲利150萬元或約25%。

明報記者

相關字詞﹕二手蝕讓 美孚新邨 譽．港灣 太古城

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