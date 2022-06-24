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2022年6月24日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
疫情監管打擊 瑞信削賭收預測四成 料內地賭客疫後續受限 穆迪預警拖累賭企信貸
6賭牌延至年底 各4563萬溢價金
GOGOX今掛牌 暗盤微跌 申請一手人人有份
瑭明家族辦公室有投資 看好顛覆傳統物流
周大福溢價18%提全購佐丹奴
國常會撐汽車消費拉動經濟 車股大漲
遭穆迪評垃圾級 碧桂園：無損還款能力 分析指不再依賴境外債市融資 降級影響微
財匯局去年失11%專才 擬加薪3%留人
港元1個月拆息急升 創兩年新高
舜宇料今年智能手機出貨量跌近8%
減值準備飈9倍 AEON信貸上季少賺15%
蔚來試車出事 汽車飛墜3樓兩死
羅兵咸料今年娛樂媒體收入僅增5%
萬寶路母電子煙業務觸礁 旗下Juul被禁足美市場 九成收入來源
巴郡逾40億加注西方石油
馬斯克：缺電池 超級工廠變「燒錢爐」
徐風：炒股前先要睇息睇數據
方保僑：香港移民潮遺下的問題
植耀輝：濠賭股乏推升條件 勿低吸
技術取勝：江西銅10元關口不宜失
盧駿匡：恒指是否見底 須考慮短線市寬技術支持
劉思明：汽車全產業炒高 4S股小注追落後
周顯：南南資源爆升的可能原因
譚新強：對「東升西降」的分析
湯文亮：裁員加薪 未必可行
選大馬置業退休 宜留意空置率
太古城特色戶 4年實蝕200萬離場 爆疫後屋苑最大宗蝕讓 附裝修連天台1930萬沽
麥紹棠羅素街蝕讓貨 馬時亨長女逾億承接
NOVO LAND快批預售 1期主打2房
屯門南延線中途站 擬建8148伙住宅
內地生付一年15萬租叠茵庭
美聯移民：寬永居要求可吸人才
新城市寵物同樂園正式開幕
技術取勝：江西銅10元關口不宜失
【明報專訊】北汽倘突破或上試2.9元（圖）
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