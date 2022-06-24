馬斯克：缺電池 超級工廠變「燒錢爐」

關注續支薪同時避免破產

汽車製造是非常耗費現金的行業。特斯拉第一季為製造和銷售電動車花費約110億美元。馬斯克稱，今春開始交付在新廠房生產的Model Y緊湊型SUV，但事實證明這些工廠的產量很難提高，電池供應是一個關鍵瓶頸。他說，柏林和奧斯汀廠房正損失數以十億美元，但幾乎沒有產出。特斯拉目前已開始裁員。馬斯克此前預示，計劃削減特拉斯一成人手。

路透社取得的特斯拉內部備忘顯示，特斯拉計劃在7月首兩周，暫停在上海超級工廠的大部分生產，對工廠進行升級。完成升級後，該廠在7月底的產能可望接近每周2.2萬輛的生產目標。內部備忘顯示，自6月中以來，特斯拉上海超級工廠每周生產1.7萬輛Model 3和Model Y。

此前受疫情防控措施影響，上海廠房產量下滑。分析師預計，特斯拉第二季將交付約27.3萬輛電動車，低於第一季的31萬輛。這將是特斯拉兩年多以來，首次季度交付量下跌。

（綜合報道）

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