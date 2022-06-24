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萬寶路母電子煙業務觸礁 旗下Juul被禁足美市場 九成收入來源

【明報專訊】美國食品及藥物管理局（FDA）昨否決Juul Labs的電子煙產品在美國銷售的申請，意味Juul的電子煙將撤出美國市場。FDA此前已禁止Juul銷售果味或香甜口味的電子煙產品，倘全面退出美國市場，Juul的業務將岌岌可危，因為逾九成收入來自美國。Juul的主要股東、萬寶路（Marlboro）煙草製造商Altria（美：MO），因《華爾街日報》周三傳出Juul可能被禁絕於美國市場的消息，股價當日挫近一成（見圖），市值蒸發70億美元，昨早段止跌。

Altria股價周三挫 市值蒸發70億美元

Altria持有35%的Juul股份，帳面價值17億美元，而Altria周三蒸發的市值，是其Juul持股帳面值的4倍。Altria於2018年出資128億美元（約998億港元）購入股份，如今這項投資被多次減值。除Juul的持股以外，Altria未擁有其他大型電子煙品牌。該公司近九成收入仍來自可燃煙草，Juul的前景預示Altria的無煙（smoke-free）策略可能要重新部署。

在FDA向Juul的電子煙產品頒布禁令前，FDA已對Juul提交的數據進行近兩年的審查，希望爭取銷售其電子煙及尼古丁濃度分別為5%和3%的煙彈。FDA近年對電子煙行業加強規管。自2020年，FDA全面禁止電子煙供應商提供果味和薄荷味（mint）煙彈，但禁令不適用於薄荷醇（menthol）和煙草味產品。此外，所有美國電子煙製造商都須將產品提交給FDA審查，才能在市場銷售。

在FDA逐步收緊規管前，Juul在2019年的銷售額達20億美元，是行業的領頭羊，並吸引到Tiger Global等著名股東參投。隨着FDA收緊規管，Juul去年銷售額已降至13億美元，虧損達2.59億美元。該公司目前已退出10多個國家的市場。

對手英美煙草NJOY電子煙獲批售

不過Juul的競爭對手、英美煙草（美：BTI）和NJOY的電子煙獲FDA批准銷售，儘管FDA否決了這些公司提交的一些電子煙口味。FDA稱，批准這兩家公司的煙草味產品，是因為它們證明其產品對成年吸煙者的好處，超出其對未成年用戶的風險。

早在2019年，美國開始出現年輕人使用電子煙後肺部嚴重受損的病例。截至2020年2月，美國疾控中心（CDC）記錄了超過2800例電子煙導致入院及死亡的報告。一些研究指出，這些病例可能與一些含有四氫大麻酚（THC）的電子煙產品中的添加劑——維他命E醋酸酯（Vitamin E acetate）有關。這物質作為護膚霜塗於皮膚不會造成傷害，但若吸入肺部，這黏稠的油狀物質可能會依附肺部引起疾病。

Juul電子煙在美國被禁，只是Altria最新的壞消息。今年4月，FDA表示，將推進禁止薄荷醇煙草的計劃，而Altria約五分之一的營業利潤來自此類產品。此外，FDA亦表示，計劃要求煙草商將煙草的尼古丁含量，降低至最低成癮或不成癮水平。在對Juul的投資灰飛煙滅後，Altria急需新的發展策略。

（綜合報道）

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