羅兵咸料今年娛樂媒體收入僅增5%

【明報專訊】疫情爆發窒礙娛樂及媒體行業發展，羅兵咸永道預計，上半年受第五波疫情打擊，今年行業收入僅增長5%至95.4億美元，未來5年複合年增長率為3.5%，增幅較全球平均約4.6%及內地約5.65%遜色，至2026年將升至110億美元。羅兵咸中國內地及香港媒體行業主管合伙人邱麗婷表示，香港為成熟型經濟體，加上疫情打擊，今年行業增長稍為放緩。
2024年有望回到疫前水平
邱麗婷指出，最近戲院關閉數月後重開，再次帶動電影市場，加上多部國際大片上映，如《奇異博士2：失控多重宇宙》及《壯志凌雲：獨行俠》等，令戲院行業收入回升。惟今年疫情持續數月，部分電影院更因此倒閉，料今年市場收入停滯，至2024年才有望恢復至疫前水平，並於2026年增至2.69億美元。
此外，5G應用及智能手機的高滲透率帶動數碼廣告增長，隨着社交平台上出現更多內容創建者，移動展示互聯網廣告成為主要的增長動力。邱麗婷預料數碼廣告將佔市場超過六成，於2026年廣告市場收入增至20.1億美元。而電子遊戲貢獻甚大，已佔整體行業收入逾15%，料電子遊戲至2026年可升至18.7億美元。她指，香港可為內地發布遊戲的踏腳石，將一些遊戲帶出海外市場。
邱麗婷相信，娛樂及媒體業將集中於線上發展，而元宇宙及NFT的出現更有機會令整個消費模式出現重大改變。隨着防疫措施放寬，經濟活動重啟，一些貿易展覽會有望恢復舉行，帶動B2B市場強勁增長。