經濟

蔚來試車出事 汽車飛墜3樓兩死

【明報專訊】蔚來（9866）在官方微博確認，日前一輛測試中車輛從大樓墜下，兩名測試人員罹難。蔚來表示，事故發生後已第一時間協同公安部門啟動了事故原因調查分析程序。集團最初在微博指出，根據對現場情况的分析，初步確認是一宗意外事故，與車輛本身沒有關係。

稱意外非車輛原因導致

不過，蔚來後來更改微博帖文內容，將「與車輛本身沒有關係」一句刪去，改為「這是一起（非車輛原因導致的）意外事故」。

蔚來美股（美：NIO）昨晚早段下跌，低見22.23美元，相對昨日港股收市價181.55元低逾4%。

蔚來表示，在周三下午5時20分，一輛蔚來測試車輛從上海創新港停車樓3樓墜落，造成兩名數碼座艙測試人員罹難，其中一名為蔚來員工，另一名為合作伙伴員工。集團表示，對這次意外非常痛心，對罹難的同事和合作伙伴員工表示深切哀悼。集團已經成立專門的小組，幫助家屬處理善後事宜。

市傳出現意外的是去年推出的ET7型號電動車，內媒報道，近日有蔚來車主在社交媒體表示，ET7型號車輛在正常行駛的情况下突然出現整車斷電，煞車失靈，只能依靠慣性緩慢停下，全部電氣設備失靈。蔚來稱該情况為「小概率事件」，引起車主不滿。

此次事故後，有內地媒體記者致電蔚來汽車銷售服務熱線，查詢事故原因是否與制動系統有關，工作人員稱：「不是制動（煞車）問題，是把倒檔掛成了前進檔。」

相關字詞﹕墮樓 測試車 蔚來

上 / 下一篇新聞

疫情監管打擊 瑞信削賭收預測四成 料內地賭客疫後續受限 穆迪預警拖累賭企信貸
疫情監管打擊 瑞信削賭收預測四成 料內地賭客疫後續受限 穆迪預警拖累賭企信貸
6賭牌延至年底 各4563萬溢價金
6賭牌延至年底 各4563萬溢價金
GOGOX今掛牌 暗盤微跌 申請一手人人有份
GOGOX今掛牌 暗盤微跌 申請一手人人有份
瑭明家族辦公室有投資 看好顛覆傳統物流
瑭明家族辦公室有投資 看好顛覆傳統物流
周大福溢價18%提全購佐丹奴
周大福溢價18%提全購佐丹奴
國常會撐汽車消費拉動經濟 車股大漲
國常會撐汽車消費拉動經濟 車股大漲
遭穆迪評垃圾級 碧桂園：無損還款能力 分析指不再依賴境外債市融資 降級影響微
遭穆迪評垃圾級 碧桂園：無損還款能力 分析指不再依賴境外債市融資 降級影響微
財匯局去年失11%專才 擬加薪3%留人
財匯局去年失11%專才 擬加薪3%留人
港元1個月拆息急升 創兩年新高
港元1個月拆息急升 創兩年新高
舜宇料今年智能手機出貨量跌近8%
舜宇料今年智能手機出貨量跌近8%
減值準備飈9倍 AEON信貸上季少賺15%
減值準備飈9倍 AEON信貸上季少賺15%
羅兵咸料今年娛樂媒體收入僅增5%
羅兵咸料今年娛樂媒體收入僅增5%
萬寶路母電子煙業務觸礁 旗下Juul被禁足美市場 九成收入來源
萬寶路母電子煙業務觸礁 旗下Juul被禁足美市場 九成收入來源
巴郡逾40億加注西方石油
巴郡逾40億加注西方石油
馬斯克：缺電池 超級工廠變「燒錢爐」
馬斯克：缺電池 超級工廠變「燒錢爐」
徐風：炒股前先要睇息睇數據
徐風：炒股前先要睇息睇數據
方保僑：香港移民潮遺下的問題
方保僑：香港移民潮遺下的問題
植耀輝：濠賭股乏推升條件 勿低吸
植耀輝：濠賭股乏推升條件 勿低吸
技術取勝：江西銅10元關口不宜失
技術取勝：江西銅10元關口不宜失
盧駿匡：恒指是否見底 須考慮短線市寬技術支持
盧駿匡：恒指是否見底 須考慮短線市寬技術支持
劉思明：汽車全產業炒高 4S股小注追落後
劉思明：汽車全產業炒高 4S股小注追落後
周顯：南南資源爆升的可能原因
周顯：南南資源爆升的可能原因
譚新強：對「東升西降」的分析
譚新強：對「東升西降」的分析
湯文亮：裁員加薪 未必可行
湯文亮：裁員加薪 未必可行
選大馬置業退休 宜留意空置率
選大馬置業退休 宜留意空置率
太古城特色戶 4年實蝕200萬離場 爆疫後屋苑最大宗蝕讓 附裝修連天台1930萬沽
太古城特色戶 4年實蝕200萬離場 爆疫後屋苑最大宗蝕讓 附裝修連天台1930萬沽
麥紹棠羅素街蝕讓貨 馬時亨長女逾億承接
麥紹棠羅素街蝕讓貨 馬時亨長女逾億承接
NOVO LAND快批預售 1期主打2房
NOVO LAND快批預售 1期主打2房
屯門南延線中途站 擬建8148伙住宅
屯門南延線中途站 擬建8148伙住宅
內地生付一年15萬租叠茵庭
內地生付一年15萬租叠茵庭
美聯移民：寬永居要求可吸人才
美聯移民：寬永居要求可吸人才
新城市寵物同樂園正式開幕
新城市寵物同樂園正式開幕