經濟

減值準備飈9倍 AEON信貸上季少賺15%

【明報專訊】受惠新信用卡Wakuwaku推廣理想，AEON信貸（0900）截至5月底的季度收入按年上升9.7%至2.79億元，扣除減值虧損前之營運溢利按年增16%至1.27億元，然而由於減值虧損及減值準備按年大增9倍，期內少賺14.7%至8266.3萬元。

信用卡業務收入增8.4%

期內集團的信用卡業務收入增8.4%至2.18億元，業績增長3.3%至7567.8萬元；私人貸款業務及保險業務亦分別增14%及17%，但私貸業務業績按年倒退65%至1384.8萬元，主要因減值虧損及減值準備增加。保險業務期內收入升77%，業績增長1.07倍至642萬元。

集團表示，期內爆發的第五波疫情給香港經濟復蘇的步伐蒙上陰影，減值虧損及減值準備按年增加近9倍至3679.8萬元。逾期客戶貸款及應收款項佔總客戶貸款應收款項的百分比，則由2月底的3.5%下降至5月底的3%。

集團指出，信用卡和貸款系統更換項目目標在本財政年度結束前完成，完成後集團將能夠推出新的支付方案，更靈活地提供產品優惠及運用更好的數據分析工具。

集團又稱，香港經濟活動預計將於本財年的第二季度逐步反彈，儘管面對預期利率上升、經濟前景不穩定等挑戰，集團將繼續致力於增加應收帳款，同時密切監察信貸政策以減低信貸風險。

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