港元1個月拆息急升 創兩年新高

港匯升至7.8485 暫脫弱方保證

金管局昨日凌晨紐約交易時段承接85.8億港元沽盤，今日銀行結算後，銀行體系總結餘將降至2333.08億元。資金流出港元的速度，在今個加息周期較2018年為快，今年5月以來金管局承接港元沽盤1042.77億港元，超過當局在2018年全年承接的1034.8億港元沽盤。

昨日較長時期拆息上升超過10點子，3個月拆息升至1.61厘，12個月拆息升至3.28厘，分別創兩年和13年以來新高。臨近月底半年結，1周港元拆息上升5.88點子至0.426厘，兩周拆息則上升12.7點子至0.82厘。

拆息抽高，中小型銀行繼續上調定期利息吸收存款，信銀國際昨公布，透過旗下手機應用程式inMotion動感銀行敘做12個月新資金港元定期，年利率上調0.35厘至2.85厘，最低存款額為1萬元；美元12月個月定期年利率則上調0.75厘至3.35厘，最低存款額為1500美元。

此外，大新（2356）昨日亦上調3個月港元定期年利率0.15厘至最高1.9厘；4個月至6個月定存年利率亦上調0.15厘至最高2.1厘。