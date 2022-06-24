財匯局去年失11%專才 擬加薪3%留人

爭取擴闊赴內地查察

中美審計危機未解，問及美方有否要求取得回港上市中概股的審計文件，黃天祐未有正面回應，僅指早於2019年該局已擁有權力可向內地監管機構就調查用途獲取審計底稿，目前正與財政部監督評價局展開研究工作，冀可擴闊至赴內地進行查察工作。至於本港審計質素提升會否有助中方談判，該局查察部署理主管劉建汝指出，財匯局一直與各地審計監管機構合作，在日常工作中均有接觸、溝通，並非針對某一監管機構，局方對監管力度的提升源自公眾及投資者對審計質素的期望增加。

審計質素有改善 核數師缺失增

財匯局昨日發表2021年年度查察報告，整體審計質素較2020年的結果改善；不過，在評估管理層的收入及預期信用損失工作卻有所惡化，兩者分別為70%和71%，按年大增37和16個百分點。劉建汝表示，疫情下公司往往提供更多促銷、回贈優惠，令收入模式變得複雜，核數師未必清楚理解公司的營運模式變化；另一方面，疫情亦令信貸情况變差，上市公司牽涉在更多信貸之中，因此核數師在兩方面的缺失增加。