遭穆迪評垃圾級 碧桂園：無損還款能力 分析指不再依賴境外債市融資 降級影響微

明報記者 方楚茵

碧桂園昨日早段曾跌近3%，全日倒升1.1%，收報4.6元。穆迪表示，將碧桂園高級無抵押評級及從投資級別「Baa3」下調一檔至垃圾級別的「Ba1」，展望負面；同時給予企業家族評級「Ba1」，及撤銷其發行人評級。

穆迪高級副總裁Kaven Tsang指出，將碧桂園降級是反映公司銷售下行，財務指標惡化，及行業經營狀况嚴峻情况等，同時其長期融資渠道亦被削弱。雖然該行預期碧桂園市場地位仍然強勢，有良好流動性，但基於未來6至12個月的市場銷售下行及氣氛持續淡薄下，其流動性及財務靈活性有所下降，將其展望定為負面。

碧桂園今年首5個月權益合約銷售累計下跌約四成（見表），在市場不景氣下，穆迪估計集團全年權益合約銷售將按年下跌三成至4000億元人民幣水平。在營運環境更困難下，減價銷售將導致碧桂園的毛利率在未來12至18個月下跌至15%至16%水平，對比2021年度毛利率約18%，下跌約2至3個百分點。

減價賣樓 料拖低毛利率

銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武表示，雖然降級一般會導致公司發行境外債成本上升，亦因部分基金或機構投資者受限制只能投資「投資級別」公司，導致被降級內房的境外債需求減少。惟他指對碧桂園實際影響不大，因公司目前無意依賴境外市場發債，因境外發債息口較高，需5至6厘起跳，相反發行境內人民幣債利息成本則約4至5厘。

他認為，碧桂園暫無特別大的負面消息，降級主要是國際評級機構看淡內地房地產行業，加上碧桂園本身評級在「踩界」邊緣，為投資級別的最低水平，因此評級機構在對行業持續悲觀下，包括預期內房銷售會繼續轉差等，決定將之降級。

萬科龍湖降級風險不大

被問到「降級潮」會否蔓延至其他投資級別內房時，鄭懷武認為，目前投資級別的內房多為大型或小型國企，民企只有萬科（2202）、龍湖（0960）等少數，但俱與碧桂園業務佈局不同，相信降級風險不大。