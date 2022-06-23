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周顯 投資二三事

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周顯：股民餓股太久 瘋炒南南

【明報專訊】周二，出現了好多年沒見過的奇景：有一隻股票，南南資源（1229），最高一度升了17.13倍，最終以升9倍收市，成交額是4.41億元。

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