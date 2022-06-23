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經濟
2022年6月23日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
凱柏峰均呎逼1.8萬 低同區一手15% 樓花期29個月 1房折實約620萬入場
佳悅最快下周開價 單位190呎起
林子峰13.6億沽運頭塘商場 6年賺5.5億
香港紗廠工廈重建百萬呎新式工廈 規劃署支持
60年或以上樓強拍門檻 測量師學會籲降至66%
內地擬禁第三方平台賣藥 阿里健康挫14% 不得直接參與銷售 花旗料對龍頭影響微
螞蟻傳申設金控公司 彭博：人行有意受理
分析：恒指市帳率歷史低 後市有上升空間
港上半年IPO集資料跌至第9 德勤全年預測削半
港第五波疫情後 GOGOX首辦實體上市儀式
證監去年度盈餘3.41億 按年跌65%
拆息頻破頂 港元定存息高見3厘 美勢再加息臨近半年結 銀行急搶存款
上月廣告開支增逾18% 回到第五波前
泰加拒8月到期的士保單續保
券商：TVB下半年攻內地電商
憂加息致衰退 科法斯降19國評級
微軟出招 助本土初創「衝出香港」
安樂工程盈警 稱捱告致純利減半
鮑威爾重申維持加息步伐 稱經濟非常強勁 可承受收緊幣策
英5月通脹升9.1% 再創40年新高
日圓持續偏軟 卡樂B：9月起日本市場加價最多20%
張兆聰：全球煤炭供應緊 兗礦小注博反彈
技術取勝：華住20天線不宜跌穿
劉思明：上海復旦受惠電動車熱賣
周顯：股民餓股太久 瘋炒南南
湯文亮：別人的事 關我乜事
王良享料按息年底見3厘 港樓易跌難升
任職銀行37年 創業攻大灣區私募基金
技術取勝：華住20天線不宜跌穿
【明報專訊】高偉電子或再上試9元（圖）
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