鮑威爾重申維持加息步伐 稱經濟非常強勁 可承受收緊幣策

英國上月通脹創40年高位之際，加拿大上月通脹亦按年升7.7%，創1983年1月以來最高。歐元區6月消費者信心指數初值跌至負23.6，是新冠疫情爆發以來最低。市場憂慮主要央行加息令環球經濟放緩，美匯指數昨晚跌穿104。亞洲貨幣昨曾顯著下滑，韓圜跌至2009年7月以來低位，菲律賓披索見逾16年新低。市場對經濟放緩的憂慮，令部分資金流入債市，美國10年期國債孳息率跌穿3.2厘。美股三大指數午夜前下滑。

亞洲貨幣曾顯著下滑 韓圜見13年低

鮑威爾表示，市場此前預期聯儲局今年加息，借貸成本已於去年秋季開始上升，金融狀况現已「顯著收緊」，強調聯儲局預期持續加息將是「適當的」。他表示，過去一年通脹升幅顯然出乎意料，且可能會有更多的「意料之外」，因此需要靈活應對不斷變化的前景。

鮑威爾的講辭很大程度重申了他上周在聯儲局貨幣政策會議後的發言，強調理解高通脹造成的困難，重申聯儲局擁有遏抑通脹所需的工具，以及恢復價格穩定的決心。

費城聯儲行長：傾向下次加息0.5至0.75厘

今年有投票權的費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）昨表示，美國GDP可能會出現兩季負增長，但不一定要視這情况為經濟衰退，因勞動力市場仍非常緊張。他表示，傾向在下次會議加息0.5厘至0.75厘，希望年底前利率達到3厘以上。

紐約聯儲銀行前行長杜德利（William Dudley）昨撰文呼籲放棄聯儲局能讓美國經濟「軟着陸」的希望，預期美國未來12至18個月內陷入衰退將「無可避免」。美國第一季GDP按季折合成年率下降1.5%。亞特蘭大聯儲銀行預測第二季經濟持平。

另外，白宮官員稱，美國總統拜登將呼籲國會暫停徵收聯邦汽油稅3個月，並要求各州政府也暫停徵收汽油稅，以遏抑汽油價格。官員稱，拜登將於香港時間周四凌晨就暫停汽油稅發表講話。

部分民主黨人質疑，暫停汽油稅對汽油價格影響有限，恐油企從暫停汽油稅獲得大部分利益。美國汽車協會（AAA） 數據顯示，美國昨天每加侖汽油的平均價格約4.96美元，較本月中的接近5.02美元紀錄高位略為回落。

（綜合報道）

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