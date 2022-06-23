微軟出招 助本土初創「衝出香港」

【明報專訊】疫情推動企業數碼轉型，為不少初創帶來機遇。微軟香港昨推出「Microsoft for Startups Founders Hub」計劃，以強化初創生態。微軟香港及澳門區總經理陳珊珊稱，計劃將為亞洲區初創提供最長4年免費的科技、工具等支援，包括旗下Azure點數、Microsoft 365、Teams等產品，價值相當逾30萬美元（約234萬港元）。她希望透過今次計劃，能助本土初創「衝出香港」，更強調「初創絕對是香港的未來」。
已有逾40間初創公司參加
微軟香港全球合作伙伴解決方案總監謝佳文表示，計劃由今年3月開始以來，至今已有逾40間香港初創公司參加。他指出，計劃沒有特定篩選準則或偏好行業，惟公司的業務發展能為社會帶來正面影響，則會同時受邀加入「Entrepreneurship for Positive Impact」計劃，從而獲得更多支援。
隨快狗打車（GOGOX）（2246）、商湯（0020）等本土「獨角獸」陸續成功闖關，數碼港首席公眾使命官陳思源認為，IPO並非初創唯一的退出策略，市場亦有不少成功合併的例子。他形容香港近年的創科氣氛有所好轉，相信未來會有更多香港的「獨角獸」出現。他坦言，市場近年面對地域、資金等挑戰，希望盡量能夠運用香港面向國際的特點。