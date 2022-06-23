憂加息致衰退 科法斯降19國評級

俄烏衝突 利石油出口國

科法斯的報告提到，自俄烏衝突以來，市場憂慮石油供應短缺，導致油價於高位企穩，惟情况僅對石油出口國有利，而主要在歐洲、生產鏈下游國家的能源行業則遭下調行業評級。相關的評級機制是根據宏觀經濟、金融和政治數據制定，計算一個國家的平均信用風險，反映該國對企業在交易財務承諾上的影響。英國評級由A3下調至A4、德國及法國則由A2下調至A3。僅石油出口國巴西和安哥拉獲上調評級，分別由C升至B級，及D升至C級。科法斯預料，未來18個月的經濟活動將明顯放緩，通脹有機會慢慢降低。

不過，全球經濟面臨多重下行風險，而通脹的上行風險仍然存在。一旦供應持續短缺，大宗商品價格始終無法降低，可能導致需求下降，而通脹也將繼續維持在高位。

內地清零中美競爭 中國前景難測

科法斯又指出，俄烏衝突為中國帶來不確定性，而早前疫情更為內地面對的首要挑戰。由於中共二十大會議將於數月後舉行，預料中共總書記習近平將會再次連任，中共採取嚴厲的清零政策，加劇社會上的緊張局勢。動盪的國際環境，以及中美競爭令中國前景更不可預測。