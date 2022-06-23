拆息頻破頂 港元定存息高見3厘 美勢再加息臨近半年結 銀行急搶存款

定期存款及拆息均為衡量銀行資金成本的重要指標。由於拆息近期屢屢破頂，銀行亦願意調高定存息率。華僑永亨昨日新推388天存期的港元定存優惠，年利率為3厘，是12個月以上長息之中最高的水平。該優惠起存額為20萬元，以此金額計算，全期收息約6300元。這是該行新推的存期，過往最多為12個月。而目前市面上，工銀亞洲同樣有388天期的港元定存優惠，年息最高為2.6厘。

港美12個月拆息息差收窄

華僑永亨同時上調12個月港元定存的年利率，由2.45厘加至2.8厘，加幅達0.35厘，以20萬元起存額計，期內賺息5600元；另外亦上調218天期的年利率，由1.8厘加至2.25厘。目前，富邦的12個月港元定存年利率同樣為2.8厘，與華僑永亨一樣為該存期之中的最高年利率水平。上述華僑永亨的定存年利率，適用於「華僑永亨宏富理財」客戶的新資金，推廣期至本月底。

目前各銀行的12個月港元定存息普遍已升穿2厘，但事實上12個月HIBOR（香港銀行同業拆息）一直處於更高水平，昨日升7.73點子至3.18137厘，再創逾13年半高。不過，12個月港美息差時續收窄至約0.4厘。而與樓按相關的一個月HIBOR連升12日，昨日為0.70625厘，為逾兩年高，與同期美息差距仍有逾0.9厘。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，以巿場按息低至H+1.3厘計，H按息已升至2厘，但由於1個月港美息差仍闊，估計仍會吸引套息交易，致銀行結餘繼續收縮。

金管局再接112.49億港元沽盤

套息交易致港匯持續觸及7.85，昨晨金管局再出手，承接112.49億港元沽盤，香港銀行體系總結餘將在今天減至2418.88億元。自上月開始本輪接錢以來，金管局已累計承接逾950億元沽盤。

明報記者