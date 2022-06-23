螞蟻傳申設金控公司 彭博：人行有意受理

螞蟻：何時申請尚無時間表

人行未有回應彭博的置評請求，而螞蟻發言人回應，集團一直按照監管要求推進各項整改工作，包括準備金控申設相關材料，至於何時正式提交申請尚無時間表。

路透引述4名消息人士稱，阿里和螞蟻已開始解除部分合作，以及開始限制使用對方服務爭奪市場客戶，甚至與競爭對手結盟，並指在未有監管前，這些都是無法想像的舉措。螞蟻拒絕置評有關事件，阿里則未有回應置評請求。

阿里螞蟻已開始解除部分合作

有關消息人士表示，目前螞蟻正強調自己是獨立於阿里，特別在擴張海外業務的時候，與此同時，阿里亦正建立一個可以與螞蟻競爭的跨境交易工具。消息人士稱，去年年底管理層開始討論業務分離，其後很快發展為包括重大戰略的舉措，當中包括兩家公司不再使用同一個討論平台發布內部文件。