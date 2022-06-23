螞蟻傳申設金控公司 彭博：人行有意受理

【明報專訊】據彭博引述消息人士報道，螞蟻集團最早將於本月底前正式向人行提交設立金融控股公司的許可申請，而人行亦有意受理有關申請，並將在收到正式申請後對外公告，和需時數月才能作出批准與否的決定。報道提到，在此期間，人行官員將核查螞蟻的資本實力、經營模式、公司股東和高管的合規情况等。另一外電亦引述消息報道，阿里巴巴（9988）和螞蟻集團正解除彼此之間的業務往來，並各自獨立尋求新業務，以試圖從科網監管打壓中復蘇。
螞蟻：何時申請尚無時間表
人行未有回應彭博的置評請求，而螞蟻發言人回應，集團一直按照監管要求推進各項整改工作，包括準備金控申設相關材料，至於何時正式提交申請尚無時間表。
路透引述4名消息人士稱，阿里和螞蟻已開始解除部分合作，以及開始限制使用對方服務爭奪市場客戶，甚至與競爭對手結盟，並指在未有監管前，這些都是無法想像的舉措。螞蟻拒絕置評有關事件，阿里則未有回應置評請求。
阿里螞蟻已開始解除部分合作
有關消息人士表示，目前螞蟻正強調自己是獨立於阿里，特別在擴張海外業務的時候，與此同時，阿里亦正建立一個可以與螞蟻競爭的跨境交易工具。消息人士稱，去年年底管理層開始討論業務分離，其後很快發展為包括重大戰略的舉措，當中包括兩家公司不再使用同一個討論平台發布內部文件。