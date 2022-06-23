60年或以上樓強拍門檻 測量師學會籲降至66%

相關大廈3500幢

測量師鄭丁靈表示，截至2021年底，樓齡60年或以上大廈錄3500幢，而民政事務局資料顯示，目前錄至少4000幢為「三無大廈」，估計兩者合共錄6000至7000幢，因此學會建議將「三無大廈」，或樓齡60年或以上的強拍門檻由80%降低至66%，並稍後或會再檢視把其他舊樓樓齡及類別降低門檻的需要。

建議周二已交發展局

香港測量師學會產業測量組主席陳致馨表示，暫難以估計調低強拍門檻至最低66%後的具體成效，不過，政府自2010年降低強拍門檻至八成後，當時有約八成物業隨即受惠，故增加符合強拍條例之中的舊樓數目，變相會有更多小業主受惠。

此外，該會提出設立合理交吉期限，所有逆權侵佔人士或任何聲稱擁有逆權侵佔權的人士，必須根據有關售賣令在土地拍賣後，或買方成為業主後6個月內，交出由其佔用物業的空置佔有權。小業主在土地拍賣完成後，亦應有3個月時間，交出其佔用物業的空置佔有權。

[香港地產]