凱柏峰均呎逼1.8萬 低同區一手15% 樓花期29個月 1房折實約620萬入場

明報記者 陳寶恩

樓盤今日開放設於奧海城一期內示範單位予公眾參觀，最快日內開始收票。值得留意，樓花期較長的凱柏峰I，首批折實均呎比同區對上的LP10（當時開售時樓花期約20個月），去年1月首批折實均呎15,888元高約一成。若與主打迷你戶、鄰近日出康城的海茵莊園，去年10月首批312伙折實實呎19,153元比較則低約一成半，項目最細實用面積203方呎，折實388.8萬元入場。

今開示範單位 最快日內收票

信置營業部集團聯席董事田兆源表示，凱柏峰I首批屬「超級開心價」，128伙1房涉38伙、2房涉81伙及3房涉9伙，全屬標準戶，定價737.5萬至1480.1萬元，實呎19,949至23,961元；市值約16億元。180天即供最高折扣16%，折實價619.5萬至1243.28萬元，折實實呎16,757元至20,128元。田又稱，項目定價參考區內新盤及二手價錢，相信可以吸引用家以及投資者。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，首批比市場有一定折讓，令市民驚喜。此外，首批定價已考慮加息因素，認為市民仍能負擔現時供樓水平。

首批近九成單位可做九成按揭

凱柏峰I首批售價最低為1A座10樓D室，實用329方呎，1房間隔，折實價619.5萬元，折實實呎18,830元；呎價最低為1A座10樓C室，實用448方呎，2房間隔，折實價750.7萬元，折實實呎16,757元。至於建築期付款最高折扣11.5%，比即供少4.5百分點。此外，若買家欲以新按保借高成數按揭入市新盤，需要選擇建築期付款，項目首批128伙中，有110伙建期折實價低於1000萬元，佔比約86%，最高可承做九成按揭。

整個項目3期共1880伙已批預售

日出康城第11期位處康城商場The LOHAS上蓋東側，靠近港鐵康城站，涉及3幢物業，提供1880伙。項目2019年4月由信置、嘉華及招商局置地投得，補地價約30.549億元，以可建住宅樓面95.6萬方呎計，每方呎補地價約3194元，較同區對上第10期每方呎補地價2044元，區內3年來地價上升約56%。除了凱柏峰I ，凱柏峰II及凱柏峰III，據悉同樣已獲批預售，料可隨時登場。上述兩期將各提供644個單位，預計落成日期為2024年12月及2025年1月，樓花期約為29至30個月。

[香港地產]