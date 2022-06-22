經濟
基金特區

基金特區

安本料下半年A股勝港股

【明報專訊】近日恒指與A股於低位波動上落，安本中國股票投資主管姚鴻耀在接受本報專訪時表示，預期兩個市場短期內仍會反覆，主要是政策前景未明，但中國經濟周期有別於歐美國家，現時有不少推動經濟增長的工具，建議投資者採中長線投資部署。而在A股與港股之間他更看好A股，因為受外圍因素影響較小。

環球股市上半年走勢欠佳，當中，恒指及滬指分別於3月及4月時觸底，主因包括有疫情反覆以及內地監管政策。在3月份，中國新冠病毒確診急升，深圳及上海失守逐步封城，疫情反彈令這兩個主要城市的市民日常生活大受影響，也對經濟帶來一定衝擊。

美預定除牌中概股逾百 恐損港股

其次，美國聯儲局正式進入加息周期，而且幅度較大，如上周加息0.75厘，是1994年以來最大加幅；市場又預期7月時會再加息0.5厘至0.75厘，都對港股造成直接影響。此外，烏克蘭及俄羅斯的衝突為市場帶來不穩定因素，更重要的是誘發能源供應問題，並推高歐美多國的通脹率。最後，部分中概股即將在美國除牌，現時「預定除牌名單」上共有105隻中概股，當中部分公司在香港亦有上市，相信除牌後會影響股價走勢，令港股面臨下行風險。

對於下半年，姚鴻耀認為，內地的清零政策對市場影響較深遠，投資者要觀望內地會否繼續堅持清零，所幸的是近期內地疫情緩和，逐步解除封城政策，相信可以帶動經濟修復。他相信，內地已明白到封城對經濟帶來的影響，即使未來政策持續，也可從過去汲取經驗，更快捷及有效地遏制病毒擴散。「今年10月，內地舉行中共二十大會議後市場將會出現變化，這意味着A股及港股有機會迎來反彈空間。」

事實上，監管政策亦是市場一大憂慮，他表示，去年監管政策對經濟造成嚴重打擊，相信是內地政府未有預料到的，亦因此令失業率上升。因此，為避免重蹈覆轍，即使未來仍有監管政策，但相信力度會較小，以免對經濟及股市造成嚴重打擊。雖然監管政策對市場造成一定程度的負面影響，但實際上有利行業及企業健康發展，因此他不認為會導致中國陷入衰退風險。

監管風暴推高失業率 力度料減弱

值得留意的是，房地產於內地佔經濟比重超過20%，早前政府推出許多支持房地產行業發展的政策，包括內地部分城市已降低首期金額、國民更容易申請按揭貸款，又允許發展商收取預付資金，加大流動性。「即使有不少支持房地產政策出台，但未看到更極端的放寬政策，如允許個體戶購買超過兩間或以上物業，這反映尚有更多推動經濟上升的工具可使用，有望達到5.5%經濟增長的目標。」

市場關注美國加息的影響，姚鴻耀表示，加息的確會對環球股債帶來負面影響，然而，中國的經濟周期比其他國家來得早，如在2020年時，內地控制疫情較為成功，經濟率先復蘇並採取緊縮的貨幣政策；至2021年時增長幅度卻低於早前預期，因此今年推出許多放寬政策如減稅，來幫助經濟復蘇。在此情况下，預期今明年復蘇機會較大，相對海外市場，他對A股看法會更樂觀。

他又指出，A股的上市企業為內地企業，受美國加息影響較小。至於港股亦有南下資金支持科技板塊，內地的監管政策減少都令港股趨向穩定。姚鴻耀表示，在A股與港股之間更看好A股，因為受外圍因素影響較小，預期港股會跟隨A股上漲，但由於成分股中有不少國際企業，因此上升速度會相對緩慢。

加息或致壞帳 不完全利好港銀

有不少香港投資者會在加息周期投資本地銀行股，他提醒，在基本面方面本地銀行股肯定會受惠加息。但目前整體經濟欠佳，即使利率較高，但對銀行來說壞帳風險亦上升，發貸方面會較為謹慎，因此加息不完全利好銀行股。

明報記者 黃清瑤

[基金特區]

相關字詞﹕清零政策 中共二十大 貨幣政策 醫療 電動車 中概股 中美關係 中美貿易戰

上 / 下一篇新聞

首幅限呎地批出 太古20億灣仔插旗 每呎1.7萬近估值上限 集團10年來首奪官地
首幅限呎地批出 太古20億灣仔插旗 每呎1.7萬近估值上限 集團10年來首奪官地
波斯富街兩舖 新世界逾3億收購
波斯富街兩舖 新世界逾3億收購
希慎：林海山城來季現樓推 料逾百億
希慎：林海山城來季現樓推 料逾百億
飛揚二度加推48伙 周六首輪售138伙
飛揚二度加推48伙 周六首輪售138伙
黃建業：通關前難全面復蘇 料今年樓價升5%
黃建業：通關前難全面復蘇 料今年樓價升5%
港5月通脹僅1.2% 租金下跌拖低 租金食品佔CPI權重近七成 難反映其他價格
港5月通脹僅1.2% 租金下跌拖低 租金食品佔CPI權重近七成 難反映其他價格
星推85億方案 助弱勢群體抗通脹
星推85億方案 助弱勢群體抗通脹
憧憬英加快加息 匯控渣打領漲
憧憬英加快加息 匯控渣打領漲
港拆息全線向上 1個月拆息逾兩年高
港拆息全線向上 1個月拆息逾兩年高
謝瑞麟去年轉賺1554萬
謝瑞麟去年轉賺1554萬
阿里雲印度公司涉捏造文件 孟買警方調查
阿里雲印度公司涉捏造文件 孟買警方調查
準新股趕月底集資 市場反應仍淡 天潤雲未足額 喜馬拉雅傳延至最快9月IPO
準新股趕月底集資 市場反應仍淡 天潤雲未足額 喜馬拉雅傳延至最快9月IPO
投資渠道趨多元 歐冠昇：改以客戶為中心
投資渠道趨多元 歐冠昇：改以客戶為中心
市况拖累 香港寬頻賣盤傳遇阻
市况拖累 香港寬頻賣盤傳遇阻
周焯華被控286罪 非法博彩金額涉8000億
周焯華被控286罪 非法博彩金額涉8000億
松齡上年蝕2063萬 擬增諮詢服務拓收入
松齡上年蝕2063萬 擬增諮詢服務拓收入
協合新能源斥3.16億 向股東場外回購
協合新能源斥3.16億 向股東場外回購
耶倫：美盟友商油價封頂 限俄船保險 油價不跌反升 市場「水浸」美股早段揚
耶倫：美盟友商油價封頂 限俄船保險 油價不跌反升 市場「水浸」美股早段揚
馬斯克末日博士齊預警衰退
馬斯克末日博士齊預警衰退
國債競投反應差 日圓跌穿136
國債競投反應差 日圓跌穿136
張兆聰：個股輪流炒 小心急升股急回
張兆聰：個股輪流炒 小心急升股急回
技術取勝：中電反彈料於70元沽壓大
技術取勝：中電反彈料於70元沽壓大
何民傑：辨別假消息三部曲
何民傑：辨別假消息三部曲
理想汽車發公告變賣廣告
理想汽車發公告變賣廣告
縱橫遊挖虛幣 開源變隱憂
縱橫遊挖虛幣 開源變隱憂
劉思明：醫藥股備受追捧 四環隨時發力
劉思明：醫藥股備受追捧 四環隨時發力
周顯：財技高手 老貓燒鬚
周顯：財技高手 老貓燒鬚
湯文亮：加息壓通脹 世上最大謊言
湯文亮：加息壓通脹 世上最大謊言
凱柏峰I主打兩房 毗鄰地標商場
凱柏峰I主打兩房 毗鄰地標商場
康城年內或再有2600伙應市
康城年內或再有2600伙應市
人口結構變化 看好5板塊
人口結構變化 看好5板塊