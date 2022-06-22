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經濟
2022年6月22日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
首幅限呎地批出 太古20億灣仔插旗 每呎1.7萬近估值上限 集團10年來首奪官地
波斯富街兩舖 新世界逾3億收購
希慎：林海山城來季現樓推 料逾百億
飛揚二度加推48伙 周六首輪售138伙
黃建業：通關前難全面復蘇 料今年樓價升5%
港5月通脹僅1.2% 租金下跌拖低 租金食品佔CPI權重近七成 難反映其他價格
星推85億方案 助弱勢群體抗通脹
憧憬英加快加息 匯控渣打領漲
港拆息全線向上 1個月拆息逾兩年高
謝瑞麟去年轉賺1554萬
阿里雲印度公司涉捏造文件 孟買警方調查
準新股趕月底集資 市場反應仍淡 天潤雲未足額 喜馬拉雅傳延至最快9月IPO
投資渠道趨多元 歐冠昇：改以客戶為中心
市况拖累 香港寬頻賣盤傳遇阻
周焯華被控286罪 非法博彩金額涉8000億
松齡上年蝕2063萬 擬增諮詢服務拓收入
協合新能源斥3.16億 向股東場外回購
耶倫：美盟友商油價封頂 限俄船保險 油價不跌反升 市場「水浸」美股早段揚
馬斯克末日博士齊預警衰退
國債競投反應差 日圓跌穿136
張兆聰：個股輪流炒 小心急升股急回
技術取勝：中電反彈料於70元沽壓大
何民傑：辨別假消息三部曲
理想汽車發公告變賣廣告
縱橫遊挖虛幣 開源變隱憂
劉思明：醫藥股備受追捧 四環隨時發力
周顯：財技高手 老貓燒鬚
湯文亮：加息壓通脹 世上最大謊言
凱柏峰I主打兩房 毗鄰地標商場
康城年內或再有2600伙應市
安本料下半年A股勝港股
人口結構變化 看好5板塊
技術取勝：中電反彈料於70元沽壓大
【明報專訊】歐舒丹短線或下試21元（圖）
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