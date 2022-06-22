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耶倫：美盟友商油價封頂 限俄船保險 油價不跌反升 市場「水浸」美股早段揚

【明報專訊】俄烏戰事持續，令油價持續高企，加劇全球通脹。美國財長耶倫證實，美國正與盟友磋商，研究如何限制俄羅斯的能源收益的同時，能避免影響全球經濟，當中考慮為價格封頂，或引進「價格例外措施」，並說會在下周在德國舉行的七國集團（G7）會議，對有關措施提出關注。隨着美匯在高位回軟，加上隔夜回購息率低於美國聯邦基金利率1.5至1.75厘目標範圍，預示資金再度氾濫，刺激美股早段高開185點，隨後升勢擴大至逾400點，道指一舉重返3萬點以上。

美國為首的西方大國面對高通脹環境，正出盡板斧。耶倫透露，正與全球盟友及伙伴商討為能源價格封頂，或訂定價格例外措施，改進及強化歐洲、美國、英國及其他國家建議對俄能源限制措施，最終推低俄羅斯石油的價格，並壓低俄羅斯的石油收益，同時在環球市場容許更多石油供應。

擬限制俄船運融資

美、加、歐禁進口俄羅斯能源，歐盟更聯同七國集團，包括英國在內，正協調採取措施，禁制向各國運載俄油的船提供保險服務。現時全球有95%的油輪責任險，是以倫敦為基地，並由英、美、歐、日的船東互保組織組成的國際船東互保協會提供。

美成屋銷售見兩年新低

根據耶倫的說法，所謂價格例外措施，主要是為能源價格封頂，並對運油出口的俄船商採例外的歐洲保險禁制措施。路透引述耶倫稱，措施包括對過了某一限度的俄羅斯石油船運，採取融資限制。

儘管耶倫出口術限制俄油收入及價格封頂，卻無阻油價上升。美國紐約期油昨晚一度下跌，但其後倒升，至昨晚11時升2.4%，高見每桶112.13美元。

另外，美國全國房地產經紀人協會（NAR）昨晚公布5月份成品屋銷售數據，經季節調整後折合成年率為541萬間，跟市場預期的540萬間相若，但屬2020年6月以來新低，跌3.4%。

美匯高位回軟 見104水平

截至昨晚11時15分，美匯指數自高位回落至104.25水平。同時，反映市場借貸息率走勢的美國隔夜一般抵押品回購率（GC Repo Rate），更低見1.45厘，比美國聯邦基金利率目標水平1.5至1.75厘還低，反映市場「水浸」。這刺激市場對聯儲局的隔夜逆回購工具需求，上周五逆回購規模突破2.229萬億美元創新高。

自上周五起，因為每月政府贊助機構（GSE）開始從業主收取供款，尚有一周才將所得款項償還債券持有人，勢令更多資金湧現，最終推低回購率。

回購利率走低 資金氾濫

美股三大指數昨晚全面抽高，至昨晚11時20分，道指、標指及納指分別升1.9%、2.7%及3.3%，道指高見30,447點。至於歐洲市場，升勢亦擴大，英國富時、德國DAX及法國CAC分別升0.4%、0.3%及0.8%。

（綜合報道）

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