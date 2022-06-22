協合新能源斥3.16億 向股東場外回購

協合新能源昨日股價收報0.74元，上升1.4%。華電目前持有協合新能源約8.8億股股份，佔該公司已發行股本約9.8%。據協合新能源表示，收到華電通知擬出售所持最多4.49億股公司股份，佔已發行股本約5%。待所有條件獲達成及華電同意後，公司擬向華電收購回購股份，回購價將以發出書面通知前5個交易日平均收市價，或截至去年底止每股資產淨值訂定，以較低者為準。

協合新能源表示，根據初步計算，回購上限價將為0.703元，較昨日收市價折讓約5%，預期回購涉資最多3.16億元，將由內部資源提供資金。集團表示，董事認為建議股份回購為公司提升每股盈利及每股綜合資產淨值提供良機。

配套設施售後租回

此外，集團同日公布訂立融資租賃協議，華能天成將向集團購買配套設施，總作價約3.67億元人民幣，協合新能源其後將於融資期內租用配套設施，並須按季度向華能天成支付租金，融資期3年，總租賃款總額將約4.15億元人民幣。