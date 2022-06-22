投資渠道趨多元 歐冠昇：改以客戶為中心

稱競爭對手不再限交易所

歐冠昇表示，多年來交易所在一些業務上取得優勢並開創互聯互通機制，成為集團支柱和強項，但行業競爭格局正發生巨大變化，港交所將不再單純與其他交易所競爭，也需要與金融科技公司、數碼資產平台和其他一些初創企業競爭，因此未來要從「自我顛覆」做起，由目前以基礎設施為中心的模式，向以客戶為中心的模式進化，前瞻地思考如何在一個更加全球化、競爭更激烈的市場中取勝。

他又指出，數碼資產近年來發展迅速，已成為國際市場上一大主要資產類別。在ESG投資方面，彭博預計，全球投資於ESG的資產規模在2022年底將達到41萬億美元，遠超2016年的22.8萬億美元。此外，他認為，交易所需建設靈活高效的基礎設施，提供輕鬆使用各種產品和服務的渠道，為發行人和投資者創造以客為先的體驗。為此，交易所已投資於數碼化基礎設施，並積極擁抱大數據、開放式API以及雲端服務，以改良基礎設施並提升平台功能。