經濟

投資渠道趨多元 歐冠昇：改以客戶為中心

【明報專訊】港交所（0388）上市22周年，集團行政總裁歐冠昇在網誌發文，指新技術正在顛覆金融界，發行人開始在公開市場以外尋找更多元化的融資渠道，投資者正在從愈來愈多元化的投資組合尋求回報，這些都要求交易所與時俱進不斷創新。他又提到，客戶需要渠道投資新的資產類別，如數碼資產和ESG投資，也需要更豐富的數據和信息服務，因此交易所亦須豐富相關業務和擁抱大趨勢。

稱競爭對手不再限交易所

歐冠昇表示，多年來交易所在一些業務上取得優勢並開創互聯互通機制，成為集團支柱和強項，但行業競爭格局正發生巨大變化，港交所將不再單純與其他交易所競爭，也需要與金融科技公司、數碼資產平台和其他一些初創企業競爭，因此未來要從「自我顛覆」做起，由目前以基礎設施為中心的模式，向以客戶為中心的模式進化，前瞻地思考如何在一個更加全球化、競爭更激烈的市場中取勝。

他又指出，數碼資產近年來發展迅速，已成為國際市場上一大主要資產類別。在ESG投資方面，彭博預計，全球投資於ESG的資產規模在2022年底將達到41萬億美元，遠超2016年的22.8萬億美元。此外，他認為，交易所需建設靈活高效的基礎設施，提供輕鬆使用各種產品和服務的渠道，為發行人和投資者創造以客為先的體驗。為此，交易所已投資於數碼化基礎設施，並積極擁抱大數據、開放式API以及雲端服務，以改良基礎設施並提升平台功能。

相關字詞﹕數碼資產 上市22周年 歐冠昇 港交所

上 / 下一篇新聞

首幅限呎地批出 太古20億灣仔插旗 每呎1.7萬近估值上限 集團10年來首奪官地
首幅限呎地批出 太古20億灣仔插旗 每呎1.7萬近估值上限 集團10年來首奪官地
波斯富街兩舖 新世界逾3億收購
波斯富街兩舖 新世界逾3億收購
希慎：林海山城來季現樓推 料逾百億
希慎：林海山城來季現樓推 料逾百億
飛揚二度加推48伙 周六首輪售138伙
飛揚二度加推48伙 周六首輪售138伙
黃建業：通關前難全面復蘇 料今年樓價升5%
黃建業：通關前難全面復蘇 料今年樓價升5%
港5月通脹僅1.2% 租金下跌拖低 租金食品佔CPI權重近七成 難反映其他價格
港5月通脹僅1.2% 租金下跌拖低 租金食品佔CPI權重近七成 難反映其他價格
星推85億方案 助弱勢群體抗通脹
星推85億方案 助弱勢群體抗通脹
憧憬英加快加息 匯控渣打領漲
憧憬英加快加息 匯控渣打領漲
港拆息全線向上 1個月拆息逾兩年高
港拆息全線向上 1個月拆息逾兩年高
謝瑞麟去年轉賺1554萬
謝瑞麟去年轉賺1554萬
阿里雲印度公司涉捏造文件 孟買警方調查
阿里雲印度公司涉捏造文件 孟買警方調查
準新股趕月底集資 市場反應仍淡 天潤雲未足額 喜馬拉雅傳延至最快9月IPO
準新股趕月底集資 市場反應仍淡 天潤雲未足額 喜馬拉雅傳延至最快9月IPO
市况拖累 香港寬頻賣盤傳遇阻
市况拖累 香港寬頻賣盤傳遇阻
周焯華被控286罪 非法博彩金額涉8000億
周焯華被控286罪 非法博彩金額涉8000億
松齡上年蝕2063萬 擬增諮詢服務拓收入
松齡上年蝕2063萬 擬增諮詢服務拓收入
協合新能源斥3.16億 向股東場外回購
協合新能源斥3.16億 向股東場外回購
耶倫：美盟友商油價封頂 限俄船保險 油價不跌反升 市場「水浸」美股早段揚
耶倫：美盟友商油價封頂 限俄船保險 油價不跌反升 市場「水浸」美股早段揚
馬斯克末日博士齊預警衰退
馬斯克末日博士齊預警衰退
國債競投反應差 日圓跌穿136
國債競投反應差 日圓跌穿136
張兆聰：個股輪流炒 小心急升股急回
張兆聰：個股輪流炒 小心急升股急回
技術取勝：中電反彈料於70元沽壓大
技術取勝：中電反彈料於70元沽壓大
何民傑：辨別假消息三部曲
何民傑：辨別假消息三部曲
理想汽車發公告變賣廣告
理想汽車發公告變賣廣告
縱橫遊挖虛幣 開源變隱憂
縱橫遊挖虛幣 開源變隱憂
劉思明：醫藥股備受追捧 四環隨時發力
劉思明：醫藥股備受追捧 四環隨時發力
周顯：財技高手 老貓燒鬚
周顯：財技高手 老貓燒鬚
湯文亮：加息壓通脹 世上最大謊言
湯文亮：加息壓通脹 世上最大謊言
凱柏峰I主打兩房 毗鄰地標商場
凱柏峰I主打兩房 毗鄰地標商場
康城年內或再有2600伙應市
康城年內或再有2600伙應市
安本料下半年A股勝港股
安本料下半年A股勝港股
人口結構變化 看好5板塊
人口結構變化 看好5板塊