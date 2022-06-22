謝瑞麟去年轉賺1554萬

集團主席及行政總裁謝邱安儀表示，現時不少租約以「短約」形式簽署，業主才願意較低價租出，如果洽談長租約將有一定壓力。她表示，集團將致力迎合本地市場需求，如有好機會亦會爭取，惟開店仍十分謹慎。

謝邱安儀：相信消費券續帶動生意

香港即將派發第二階段電子消費券，謝邱安儀表示，去年8月、10月派發消費券後，生意分別錄得超過四成及兩成的增長，相信今次可繼續帶動當月的表現。雖然消費券動力將逐步遞減，但作為零售商亦期待生意得到帶動。伍綺琴亦指出，今年派發第一階段消費券後，首月香港銷售按年提高六成，第二個月效果已經淡化，但派發消費券對零售商而言仍是好事。

內地業務方面，謝邱安儀指出，上財年首3季表現良好，但第四季爆發疫情後，無可避免受壓，其中華東地區及上海封城亦影響生意，不過踏入5月、6月陸續解封後，生意已有所復蘇。

伍綺琴稱，剛過去的「618」銷售有可觀增長，現時內地消費氣氛尤其對奢侈品更審慎，金錢較多用於日用品，業務接下來將受制於經濟表現。她強調，去年受疫情影響放緩內地開店步伐，接下來疫情平穩後，今財年將重拾兩年開設100間分店的計劃，下半年可開設30至50間店。截至今年3月底止，謝瑞麟於內地共設有465間店舖。