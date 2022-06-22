憧憬英加快加息 匯控渣打領漲

英倫銀行委員放風 銀行股隔晚做好

英倫銀行繼於上周四加息0.25厘後，投票加息0.5厘的曼恩放風，英鎊弱勢將加劇通脹壓力，因此建議加息半厘。她又稱，美國聯儲局的收緊措施，加上歐洲央行亦步亦趨，已推低鎊匯。在過去兩個月，英鎊兌美元已經下跌6%。加息之風吹遍美、歐、英，一眾歐洲銀行股股價隔晚做好，匯控及渣打在港股價昨日緊接歐洲的升勢。

重磅股騰訊升近2.8%

在銀行股做好同時，港股亦見受惠，加上重磅股騰訊（0700）亦升近2.8%，阿里健康（0241）更抽高12.1%，因此港股亦連升3日，升395點。投資者在近日追捧物管股同時，半新股兼內地房產交易平台貝殼（2423）亦獲垂青，昨升6.25%，收報47.6元，創5月中上市以來新高。南南資源（1229）盈喜後一度爆升17倍，收市仍升9倍，收報0.75元。

中電（0002）周一發出盈警，觸發投資者沽貨，昨日收報67.4元，跌7.1%，見3年來低位，亦成跌幅最大的藍籌股。摩根大通發表報告，料中電今年派息持平，但認為澳洲業務面對的壓力未見減少，同時區內的火電廠繼續面對燃料成本上升的壓力。

花旗：中電股息率不吸引

花旗的報告指出，參考過往中電的股息率往往比美國10年債息有1.37厘的息差而言，現時中電的預測股息率只有4.3厘，美國10年債息率亦達3.2厘，加上債息率還有望進一步上升，因此認為中電股息率不太吸引。