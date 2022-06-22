經濟
香港地產

黃建業：通關前難全面復蘇 料今年樓價升5%

【明報專訊】香港回歸25周年，美聯集團（1200）主席黃建業表示，本港樓市曾「大起大落」，以回歸年計，升跌參半，總計出現「13升12跌」的情况，但整體而言，本港樓價迄今較回歸前上升近七成，反映「磚頭有價」的價值觀經得起時代的考驗。黃預計，下半年樓價將於交投回升下趨向穩定，未通關前全年仍會有約3%至5%升幅。

籲新一屆政府再放寬按保

黃續稱，本港樓市仍然容易受到內外因素影響而波動，並呼籲新一屆特區政府「新班子」，於「重中之重」的房屋政策問題上大刀闊斧，建議如增加土地供應，政府亦可考慮放寬按保，甚至考慮加大範圍，助市民置業等。他深信港樓有價，看好長遠升值潛力，惟疫情仍然是樓市的最大挑戰，通關未有期，北水難以大舉流港，本港經濟仍未具備全面復蘇條件，估計下半年一手及二手成交量雖仍會反彈，但反彈幅度將受制於疫情，料全年一手成交約1.5萬宗，即下半年錄約1.02萬宗，較上半年升約1.125倍。至於二手市場，黃建業預計全年成交約4.8萬宗，即下半年錄約2.7萬宗，較上半年升近29%。

另東涌水藍‧天岸亦錄移民盤易手個案，中原地產分行經理朱偉雄表示，水藍‧天岸6座高層B室，實用568方呎，2房海景戶，以855萬元沽出，實呎15,053元。原業主2019年4月810萬元買入，自住逾3年移民賣樓，帳面獲利45萬元或近6%。

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