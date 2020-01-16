經濟
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飛揚二度加推48伙 周六首輪售138伙

【明報專訊】美國加息步伐加快，發展商亦發力推盤。長實（1113）及新地（0016）合作的屯門青山公路飛揚第1期，昨日第二度加推涉48伙。長實高級營業經理楊桂玲表示，是次屬原價加推，料日後仍有加價空間。上述48伙實用面積263至722方呎，維持最高15%（1房及2房戶）及17%（3房戶）最高折扣，折實價由431.5萬至1043.2萬元，折實實呎14,176至17,494元。

昨日項目亦公布首輪銷售安排，周六開售138伙，包括79伙1房戶、49伙2房戶及10伙3房戶，折實售價437.2萬至1043.2萬元，折實實呎13,720至17,474元。市場消息稱，項目自上周六起收票，4日累收約800票，以本周六售138伙計，暫超購4.7倍，首輪將於周五下午3時截票。

凱柏峰I最快今日開價

至於新地屯門NOVO LAND 1A期，目標趕下月登場，新地副董事總經理雷霆表示，料項目下月獲批預售後隨即推售，又指港息不會跟足美息上升，近日推售的新盤仍吸引不少租客入市，預期下半年新盤持續暢旺。

至於推售如箭在弦的信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）等將軍澳日出康城凱柏峰I，昨日向傳媒開放示範單位（相關報道刊B4版），最快今日開價。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，首張價單定價將參考同區1房及2房單位價錢。

128 WATERLOO天池屋實呎逾7萬破頂

另外，恒地（0012）紅磡必嘉坊．曦匯，最快日內再加推及上載銷售安排，部署周末或下周初次輪賣樓。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目暫沽125伙，套現約9億元，平均實呎約2.46萬元。同系大角嘴半新盤利奧坊．凱岸，入伙逾2年，新錄平台特色戶成交，為1座3樓L室，實用171方呎，連93方呎平台，開放式戶，以617.708萬售，實呎36,123元，呎價創項目新高。

萊蒙（3688）與俊和合作的窩打老道現樓新盤128 WATERLOO，其中21樓A室的頂層連天台「天池屋」，昨以2.4115億元招標售出。大宅實用3445方呎，連1314方呎平台及2135方呎天台，折合實呎7萬元，成交價及呎價均創項目新高。

[香港地產]

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