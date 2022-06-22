經濟
香港地產

波斯富街兩舖 新世界逾3億收購

【明報專訊】新世界（0017）早前就銅鑼灣波斯富街一帶舊樓申請強拍，並積極增購。資料顯示，由永光地產持有的波斯富街54號及56號兩個舖位，本月獲新世界分別以1.56億及1.57億元收購，合共3.13億元，雖收購總額較申請強拍文件中估價分別高出38%及50%，但永光地產持貨逾10年，帳面合共僅獲利1800萬元或6%。

較強拍估值高38%及50%

其中波斯富街54號，實用951方呎，上月以1.56億元售出，實呎16.4萬元，較強拍文件中市值約1.1295億元高38%，永光地產2009年以1億元購入，帳面獲利5600萬元，賺幅56%。另外，實用883方呎的波斯富街56號，則以1.57億元獲收購，較市值1.049億元高50%，實呎17.78萬元，永光2011年1.95億元購入，帳面蝕3800萬元或約19%。

另資料顯示，太子花園街黃禮賢大廈地下F舖，面積700方呎，上月底以3050萬元售出，呎價約4.35萬元，物業由裕泰興家族成員於2019年10月以2550萬元購入，持貨不足3年，現帳面獲利500萬元或近兩成。

花園街地舖不足3年帳賺兩成

除此之外，渣甸山包華士道8號獨立屋地近日放售，市場估值約7.2億元，印度裔富商夏利里拉家族昨透過公關澄清，指物業並非由該家族持有。本報翻查資料顯示，物業早在1998年由HARILELA PADMA HARI持有，及後多次轉給不同公司，物業現由KAMSH (PTC) LIMITED持有，據該公司去年一份借貸文件所見，公司唯一董事為HIRANAND KAMLA LAL，為另一印度裔富商HIRANAND家族成員，與夏利里拉家族亦有親戚關係。

[香港地產]

上 / 下一篇新聞

首幅限呎地批出 太古20億灣仔插旗 每呎1.7萬近估值上限 集團10年來首奪官地
首幅限呎地批出 太古20億灣仔插旗 每呎1.7萬近估值上限 集團10年來首奪官地
希慎：林海山城來季現樓推 料逾百億
希慎：林海山城來季現樓推 料逾百億
飛揚二度加推48伙 周六首輪售138伙
飛揚二度加推48伙 周六首輪售138伙
黃建業：通關前難全面復蘇 料今年樓價升5%
黃建業：通關前難全面復蘇 料今年樓價升5%
港5月通脹僅1.2% 租金下跌拖低 租金食品佔CPI權重近七成 難反映其他價格
港5月通脹僅1.2% 租金下跌拖低 租金食品佔CPI權重近七成 難反映其他價格
星推85億方案 助弱勢群體抗通脹
星推85億方案 助弱勢群體抗通脹
憧憬英加快加息 匯控渣打領漲
憧憬英加快加息 匯控渣打領漲
港拆息全線向上 1個月拆息逾兩年高
港拆息全線向上 1個月拆息逾兩年高
謝瑞麟去年轉賺1554萬
謝瑞麟去年轉賺1554萬
阿里雲印度公司涉捏造文件 孟買警方調查
阿里雲印度公司涉捏造文件 孟買警方調查
準新股趕月底集資 市場反應仍淡 天潤雲未足額 喜馬拉雅傳延至最快9月IPO
準新股趕月底集資 市場反應仍淡 天潤雲未足額 喜馬拉雅傳延至最快9月IPO
投資渠道趨多元 歐冠昇：改以客戶為中心
投資渠道趨多元 歐冠昇：改以客戶為中心
市况拖累 香港寬頻賣盤傳遇阻
市况拖累 香港寬頻賣盤傳遇阻
周焯華被控286罪 非法博彩金額涉8000億
周焯華被控286罪 非法博彩金額涉8000億
松齡上年蝕2063萬 擬增諮詢服務拓收入
松齡上年蝕2063萬 擬增諮詢服務拓收入
協合新能源斥3.16億 向股東場外回購
協合新能源斥3.16億 向股東場外回購
耶倫：美盟友商油價封頂 限俄船保險 油價不跌反升 市場「水浸」美股早段揚
耶倫：美盟友商油價封頂 限俄船保險 油價不跌反升 市場「水浸」美股早段揚
馬斯克末日博士齊預警衰退
馬斯克末日博士齊預警衰退
國債競投反應差 日圓跌穿136
國債競投反應差 日圓跌穿136
張兆聰：個股輪流炒 小心急升股急回
張兆聰：個股輪流炒 小心急升股急回
技術取勝：中電反彈料於70元沽壓大
技術取勝：中電反彈料於70元沽壓大
何民傑：辨別假消息三部曲
何民傑：辨別假消息三部曲
理想汽車發公告變賣廣告
理想汽車發公告變賣廣告
縱橫遊挖虛幣 開源變隱憂
縱橫遊挖虛幣 開源變隱憂
劉思明：醫藥股備受追捧 四環隨時發力
劉思明：醫藥股備受追捧 四環隨時發力
周顯：財技高手 老貓燒鬚
周顯：財技高手 老貓燒鬚
湯文亮：加息壓通脹 世上最大謊言
湯文亮：加息壓通脹 世上最大謊言
凱柏峰I主打兩房 毗鄰地標商場
凱柏峰I主打兩房 毗鄰地標商場
康城年內或再有2600伙應市
康城年內或再有2600伙應市
安本料下半年A股勝港股
安本料下半年A股勝港股
人口結構變化 看好5板塊
人口結構變化 看好5板塊