中原工商舖料通關助工商舖市道

預期下半年

工商舖重上2750宗水平

中原（工商舖）資料顯示，2022年上半年暫錄得約2257宗工商舖買賣個案，較去年下半年約3248宗大減約30%，總金額涉約479.49億元，較去年下半年下跌約30%。中原（工商舖）董事總經理潘志明指出，第五波疫情放緩，政府放寬社交距離並宣布第二階段消費券最新安排，加上配合暑假將至，預料市面消費人流將會增加，市民生活有望重拾正軌，可刺激本土經濟市道。

同時，潘志明補充，內地疫情同樣受控，為兩地通關創造有利條件，加上新特首即將上場，政局趨向穩定，振興香港經濟為首要工作，市場憧憬通關時間表可望於下半年實現，刺激工商舖市場氣氛，預期第三季工商舖表現稍見平穩，下半年工商舖整體交投氣氛則會略為回暖，成交量料可重上約2750宗水平，價格則預料會平穩發展或上升約5%內，以工商物業價格走勢最為看好。