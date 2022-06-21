東涌配電站項目重推 下周二截意向

港鐵昨日表示，東涌牽引配電站物業發展項目，即日起邀請發展商提交發展意向書，並於下周二截止，項目位於東涌市地段第50號之地段，位於東涌文東路及毗鄰東涌北公園。項目將建於東涌牽引配電站及其鐵路設施上方，住宅樓面上限為939,568方呎。據港鐵去年招標時稱，項目預計可提供約1400至1800個單位。

去年11月曾流標

每呎補價5072元

資料顯示，該項目去年9月首次招收意向書，當時共收到35份意向書，至去年11月截標，當時共收到5份標書，分別來自長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）及華懋，最終港鐵宣布不接納任何有關該項目的標書文件，並會於適時重新招標，即流標收場。

測量師籲降補地價

或轉資助房屋

據悉，項目去年招標時，政府批出的補地價逾47.65億元、每方呎樓面補價達5072元，較將軍澳日出康城各期住宅項目補價更高，另發展商須就分紅比例向港鐵提出建議，比例不得少於15%，發展商亦須額外出價競投，金額須不少於2.5億元。當時就有測量師估計，補地價金額高，日後項目每呎售價或要逾2萬元始能回本，遠高於目前區內二手呎價。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，項目重新上馬，但若港鐵在招標條款上不作出特別調整，例如免去一筆過出價，又或調低分紅比例，今次招標仍有一定挑戰。另他又認為，項目去年由政府批出之補地價，每方呎樓面補地價達5072元，與市場估值相距較少，即發展商可作出之分紅比例空間相對較低，如政府不調整項目之補地價金額，仍存有流標風險。他反建議政府把有關物業轉為資助房屋用途，例如興建居屋等，到項目未來售出後，再把部分款項轉交港鐵及相關承辦商。