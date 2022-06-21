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經濟
2022年6月21日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
中電盈警 首5月營運虧損37億 澳洲業務對冲蝕72億 分析憂減派季度息
澳洲業務經營失利 恐難覓買家脫手
恐再爆疫 大行憂賭股資金見底
拆息續升 匯豐月內兩度加存息
港交所擬增結算銀行分散制裁風險
星展料人幣見底 資金從資本帳流出壓力低
內地推「房票」收樓 新招救樓市 內房股普遍揚 券商：集中刺激低線城市樓價
騰訊趁高減持新東方 套逾7億
「超常規」政策刺激 車股大漲
重磅手遊延期 網易曾插逾一成
中資三大電訊商5G上客加速
英鐵路掀33年來大罷工 旅遊旺季 恐致近10億經濟損失
指高速增長後自然放緩 耶倫：經濟衰退可避免
日Burger King缺薯 推童星麵代替薯條
張兆聰：內房銷售回暖追落後 短線看好
溫傑：基本面回暖 國策股跑贏
何民傑：林鄭寄語職場女性 「最重要紀律」
蔡明都：科技帶動ESG的創效投資
太陽能技術突破 增轉化率擴大應用
技術取勝：金茂宜升穿20天線
華置請暑期工 最低門檻13歲
劉思明：博內房反彈 不如吼家電股
周顯：虛銀牌照發得太遲太多
湯文亮：虛幣是投資界的過牆梯
凱柏峰I批預售涉592伙 2房戶佔六成 短期公開示位兼開價
冀新政府新景象 利嘉閣料樓價升5%
夏利里拉家族渣甸山屋市值7億 低去年三成
東涌配電站項目重推 下周二截意向
中原工商舖料通關助工商舖市道
技術取勝：金茂宜升穿20天線
【明報專訊】金風科技13.5元有承接（圖）
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