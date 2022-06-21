太陽能技術突破 增轉化率擴大應用

自從美國貝爾實驗室在1954年推出第一片具有實際應用價值的太陽能光伏板以來，太陽能光伏板的物料主要都是以矽為基礎。之後60多年，矽晶類太陽能光伏板的光電效應轉化率，由最初期約6%起一直不斷改善。2017年8月，日本Kaneka Corporation宣布，成功研發出光電效應轉化率達26.63%的矽晶類太陽能光伏板，再次創下業界紀錄。上一個紀錄同是由Kaneka在2016年9月所創，轉化率是26.33%。而再對上一個紀錄則是由松下（Panasonic）在2014年4月創造，轉化率為25.6%。

矽晶只接收紅外光能量 性能近見頂

不過，細看資料之後就會發覺，矽晶類太陽能光伏板的轉化率在超過25%後，已可說是舉步維艱。不少業者指出，矽晶類太陽能光伏板的轉化率理論上最多僅約30%。由於光電效應過程中還有好幾種損耗（包括電阻等），所以實際數值無法達到理論上限。事實上，過去近5年，矽晶類太陽能光伏板的轉化率似再無提升。

為什麼矽晶類太陽能光伏板的轉化率會有大約30%這個理論上限？最主要的原因是，這類光伏板只能對紅外或接近紅色波段的光線產生光電效應，太陽光中的其他波段能量都被白白浪費。

為克服這個問題，有些專家多年前開始提出串聯式光伏板（Tandem Photovoltaic）設計：即是一片光伏板由多個吸收層重疊組成，每個吸收層物料都可以吸收某個波段的光線能量來發生光電效應。這樣分工合作、各司其職，便可以將更多的太陽光能量轉化成電力，轉化率達到40%至50%也有可能。

果然，這種串聯式光伏板的轉化率近幾年屢創新高，予人無限驚喜。例如，6月6日，夏普（Sharp）就宣布，已經研發出轉化率高達 32.65%的串聯式太陽能光伏板原型。這片串聯式太陽能光伏板原型包括了3個吸收層，現時每片尺寸為34厘米×29厘米，而且可以彎曲，非常輕身，僅重56克。與現時普遍使用的單晶矽或多晶矽太陽能光伏板相比，其重量和厚度只是一個零頭。

雖然夏普方面說得非常保守，只表示將會繼續研發轉化率更高、成本更低的串聯式太陽能光伏板，希望在2050年之前應用在電動車和太空方面。但一般業者和傳媒都認為，以其原型的尺寸來看，其商業可行性已經相當高，應該無需20多年後才量產，有可能幾年後就能夠量產。

事實上，早在2013年4月，夏普已經研發出一片轉化率高達37.9%的串聯式太陽能光伏板原型。只不過，當時的原型面積只有1.047平方厘米，可見過去9年，夏普已大幅改良了相關的製造工藝，大步向商業化邁進。另外，2020年4月，美國國家可再生能源實驗室（NREL）亦曾研發出一片包括6個吸收層、轉化率高達39.2%的串聯式太陽能光伏板原型。德國Fraunhofer ISE則在2021年4月研發出一片轉化率達到35.9%的串聯式太陽能光伏板原型。只不過兩者未詳細談及其原型的尺寸和重量等，相信其原型的面積還很小，距離商業量產還有好一段時間。

鈣鈦礦性價比高 明日之星

串聯式太陽能光伏板之所以能夠出現，乃得益於兩大類嶄新物料。第一類是砷（As）、鎵（Ga）、銦（In）等的化合物。第二類則是鈣鈦礦類物料。其中，第一類化合物的轉化率較高，但成本亦較高，暫時甚至可能比矽更加昂貴。而鈣鈦礦類物料的轉化率則略低，但性價比高，其成本至少比單晶矽低一半甚至以上。現時每片串聯式太陽能光伏板都有幾個吸收層，大多數是3至6個。目前，矽的地位仍然重要，最底那一層仍然可能會使用矽。但長遠來說，業者希望鈣鈦礦類物料可以完全取代矽。

事實上，太陽能光伏板的轉化率出現重大突破，令各界相信，這類設備應用在電動車身上充電，絕對可以成事，尤其是東南亞和南亞區的電動「篤篤」，甚至重燃了應用在電動無人機和電動飛機上充電的可行性。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]