指高速增長後自然放緩 耶倫：經濟衰退可避免

料超高通脹年內持續

今年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）也有類似看法，認為美國增長雖面臨放緩，但未必出現衰退。她預期美國通脹將由目前水平逐漸下降，估計需時兩年才能使通脹回落至聯儲局的2%目標。

野村唱反調：衰退概率更大

不過日資投行野村有經濟學家警告，美國財政狀况將進一步收緊，消費者信心正在惡化，能源及食品供應扭曲加劇，全球增長前景惡化。野村預計，隨着聯儲局持續加息遏抑通脹，加上經濟增長勢頭放緩，預期今年第四季開始，美國經濟出現溫和衰退概率，將大於可避過衰退。接受《華爾街日報》查詢的經濟學家認為，美國陷入衰退的可能性大增。他們目前預期，美國未來12個月經濟陷入衰退的概率為44%，這概率通常只有在經濟瀕臨衰退或實際正處於衰退時才會出現。

美國人對經濟衰退的憂慮加劇，Google趨勢（Google Trends）的數據顯示，上周涉及「經濟衰退」的關鍵詞搜索量創18年新高。市場關注聯儲局主席鮑威爾於周三、周四向美國參、眾議院的委員會就貨幣政策作證。周一是美國聯邦假日「6月節」，美國股債休市。

主要虛幣價格有所回升。比特幣昨晚在2萬美元以上徘徊，以太幣反彈至1100美元以上。自上周暫停提款等服務的虛幣借貸平台Celsius表示，解凍取款操作需時，呼籲用戶給予更多時間。該平台又承諾，會繼續與監管機構合作。

（綜合報道）

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