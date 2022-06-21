內地推「房票」收樓 新招救樓市 內房股普遍揚 券商：集中刺激低線城市樓價

明報記者 方楚茵

市場憧憬新招救市下，多隻業務涉足「棚改」或較集中於次級城市的內房股昨日股價急彈，其中正榮（6158）、新城（1030）、合景泰富（1813）等股份均升逾一成，三大藍籌內房中海外（0688）、潤地（1109）、碧桂園（2007）亦顯著上揚。

中信証券：推進棚改 釋放需求

中信証券報告解釋，「房票」實際上是用以取代政府傳統進行拆遷時以現金補償的票據，一般被徵收物業人士若選擇收取房票，將可在一定期限內用於向發展商支付買樓代價，此舉可大大減低地方政府在拆遷補償時的資金壓力，初期啟動資金問題得到解決；由於房票只可用於購買住宅，對開發商來說，這批資金則可保證內房商一定的銷售。至於對社會影響而言，由於房票金額一般要大於貨幣補償金額，令買樓實際負擔下降，同時透過推出房票措施可加速推進舊改和棚改項目，釋放居民自住和改善居住環境的需求，推動房地產開發投資。

近期多個城市陸續引入房票，包括信陽、許昌等城市已發布有關房票政策，紹興亦在6月初提及此政策；鄭州市政府昨日亦宣布引入房票，並表示在棚改區被徵收物業人士倘若選擇收取房票，將獲得安置補償金額8%獎勵，作為選擇房票的政策獎勵，款項將一併列入房票票面金額，並以現金方式獎勵被徵收人士3個月過渡費。是次「房票」政策有效期至2024年底。

料可避免核心城市樓價上漲

中信証券認為，目前內地樓市政策關鍵在於能否找到一個可以因應不同城市情况實施的刺激措施，可以推動低線城市銷售復蘇，但在實施的同時不至於刺激核心城市樓價上漲。由於房票使用時是限制於特定區域，因此可做到「因城施策」，一般不會造成一線城市樓價上漲。

不過，該行亦提到風險問題，包括房票雖然減低地方政府現金壓力，但也增加拆遷時補償的總代價壓力，因房票涉及獎勵，將令總補償金額增加。更重要的是，房票政策目前僅在少數城市推行，如何與全國住房差別化信貸等政策對接等，仍有明顯不確定。但該行相信在諸多政策配合之下，市場基本面有望在三季度開始進一步復蘇。