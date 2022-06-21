恐再爆疫 大行憂賭股資金見底

澳博金沙流動資金只夠9個月使用

消息昨日拖跌一眾濠賭股，金沙、銀娛最多跌逾半成，其後跌幅收窄。澳門新一輪疫情爆發並要再全民檢測，瑞銀估計，澳門的博彩收入會由日均1億澳門元，跌至5000萬澳門元。摩通進一步指出，今次疫情影響所及，將令濠賭股在未來數星期博彩收入貼近零水平。向來依靠博彩收入支持的濠賭股，在疫情影響下，便要依靠手上流動現金支撐。

撇除博彩公司將來需要為競投賭牌時需要準備的50億澳門元資本因素，摩通指出，手頭現金達44.87億美元的銀娛實力最雄厚，可以在零收入下支撐5年，其次則是新濠博亞（美：MLCO），手頭約33.03億美元現金，預料足夠未來25個月「燃燒」。

一眾濠賭股中，流動資金水平最弱的澳博及金沙，手上流動資金料分別可供9個月使用，永利（1128）及美高梅（2282）則分別足夠19個月及20個月所需。若扣除競投賭牌所需50億澳門元資本，澳博手上現金只夠「燒錢」一個月，成全城最低（見表）。摩通認為，澳博即使早前獲母公司澳娛承諾提供貸款，但資金空間仍然不多，至於其餘濠賭股的流動資金狀况暫仍不致令人太擔心。

券商傑富瑞（Jefferies）亦指，自上海爆發疫情，已令濠賭股的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）低於收支平衡點，新的舉措勢將影響澳門市場復蘇之路。就算此前當局已經放寬檢疫限制，料對刺激訪澳旅客影響有限。瑞銀預期，按過往經驗，最少需時3至4星期控制疫情，因此料到7月中前防疫措施也未必放寬。