澳洲業務經營失利 恐難覓買家脫手

去年盈轉虧 尋求上市不了了之

中電過往曾經試圖透過澳洲TruEnergy完成收購EnergyAustralia後，尋求上市，冀藉此實現更大價值，但是最終不了了之。澳洲的業務更屢遇波折，在2012年一度因為維多利亞省水災，致影響燃煤運輸帶損毀，旗下雅洛恩（Yallourn）火電廠發電量因而下降，拖累當地業務表現。

當地政府重新規管電價 需求減弱

集團的澳洲電力業務更長期盈利表現波動，既面對當地業界激烈競爭、政府重新規管電價、需求減弱等多項問題困擾。中電更在2019年度為EnergyAustralia的商譽作出64億元減值。EnergyAustralia為首的澳洲業務，更於去年度錄得虧損。澳洲電力市場相對市場化，可讓經營商經市場購買電力補足營運所需，甚至可以購買遠期合約以鎖定風險，但在市場或能源價格出現大幅波動時，EnergyAustralia在經營上難免面對風險。