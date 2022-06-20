明報記者 龍彩霞

富達：減持股票信用資產

富達國際全球宏觀及策略配置主管Salman Ahmed表示：「聯儲局一如市場預期加息0.75厘。我們持續認為，在目前較高通脹率並顯著高於2013年和2018年的情况下，金融市場將持續收緊狀態，以致未來數月的經濟增長或急劇放緩。我們認為美國聯儲局的鷹派態度已陸續反映，如地產等利率敏感行業可能會持續受壓。此外，我們也看到消費者疲軟的迹象，因為最近的信心下降已進一步影響實體經濟數據，例如最新的零售銷售數據表現。最後，有鑑於整體債務水平非常高，實際利率進一步上升的程度有限。我們也看到債務融資的資產負債表問題，正對歐洲央行政策發揮重大作用，預期歐洲央行為保持歐元區金融市場的穩定，可能會持續與某些量化寬鬆政策下同時加息。面對目前的鷹派政策，我們對核心策略資產配置仍保持謹慎態度，維持減持股票和信用資產，在固定收益方面，相對其他已開發市場亦減碼美國。我們認為，鑑於美國聯儲局緊縮政策可能引發嚴重的經濟增長放緩和衰退，因此預料信用市場仍將非常脆弱。」

信安資金管理（亞洲）投資策略部主管陳曉蓉表示，面對通脹高企及勞動市場緊張，聯儲局或無法於短期內減慢政策收緊步伐，實際利率推動下，美國國債孳息率第三季或維持高企，她對主權債的看法為中性。債息上升亦有可能影響企業債券總回報，不過，考慮到企業基本面依然穩健、違約率偏低及估值相對合理，投資級別債及高收益債的看法維持中性。

東驥：可做短期美元存款

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，美國在7月及9月也有可能加息0.5厘，他預期美匯指數維持強勢，故可以做一些短期美元存款，例如1至3個月。以南商美元定期存款為例，存戶以新資金開立10萬港元定存，美元年利率分別為1個月0.65%、3個月1.60%、6個月1.70%、12個月2.30%。富邦銀行則要存款金額50萬元或以上，3個月、6個月、9個月及12個月，分別可獲2厘至2.8厘年利率。

短期債券較可取

他預計美國再加多2次利息後，會再視乎通脹情况。故建議存戶做完短期存款後，可以再投資一些新發行債券，因為該類債券價格已計入加息因素，票面息率較舊債券為高。故加息周期，準退休或已退休人士，均以短期存款或債券較可取。

分析1990年以來4輪加息周期，uSMART總結了股票、債券、商品以下配置規律：

股票：

（1）整體看，聯儲局4輪加息周期中，全球股市有3次是上漲，因此加息對於權益的影響並不絕對，需要觀察估值水平與盈利預期的影響強弱；

（2）分階段看，美股往往在加息早期或加息末期出現調整；

（3）在美股調整期間，A股和港股也往往受到階段性影響，但影響大小不一，走勢更多取決於中國經濟和貨幣政策。

債券：

（1）利率債收益率通常跟隨國家的基準利率同向變動；

（2）短期國債更多受到資金面影響，在加息階段中較長債上升更明顯；

（3）長期國債反映市場對於未來經濟的預期，加息後期容易出現期限利差倒掛。

商品：

（1）大宗商品包括原油、黃金、工業金屬等多數情况下都上升；

（2）原油和工業金屬在加息的早中期表現較好，後期開始出現調整；

（3）黃金在加息早期上升概率較高，加息過程中會有震盪調整。

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[退休綢繆]