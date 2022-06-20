經濟
睇樓速遞

香港地產

泓碧4房大宅 兼融園林海景

【明報專訊】馬鞍山泓碧屬內房碧桂園（2007）進軍香港地產市場的頭炮。泓碧已屆現樓，現時只有小量一手餘貨待售，主要屬分層大單位、特色戶及洋房；今次介紹的4房現樓示範單位，兼融園林和海景，讓人心曠神怡。另外，港鐵（0066）東鐵線過海段已通車，前往港島的時間進一步縮減，相信泓碧的住戶亦可受惠。

明報記者 容婌維

攝影 林靄怡

泓碧提供547個單位，實用面積271至5289方呎，涵蓋1至4房分層戶、特色戶及獨立洋房，戶型選擇多元化。泓碧最新打造的現樓示範單位，位於第1座5樓A室，實用面積1431方呎，採4房雙套連多用途套房間隔；單位其中一個賣點，是享有私人電梯大堂，而且該部電梯只供A室與B室共用，私隱度十足。

設私人電梯大堂 私隱度高

從大門進入單位便是客飯廳，面積約400方呎。客廳外連43方呎露台，景觀以會所園林為主，但同時可遠眺部分吐露港、赤門海峽一帶海景。設計師在客廳放置梳化、茶几及電視櫃等家俬，仍有充裕活動空間。飯廳則設於靠近廚房一方，可放置長形餐桌及收納櫃。

單位設有梗廚，配套家電齊備，廚房內連多用途套房，可用作工人房。除日常煮食用的中式廚房外，飯廳亦設有「西式備餐間」，提供咖啡機、酒櫃、廚櫃及工作枱面，可用作水吧。

走廊位置特設「家庭角落」

單位藉一道走廊通往各個睡房，而走廊中段位置牆身設有一個凹位，發展商解釋是為住戶提供一個「家庭角落」，利用這個空間放置裝飾及家庭照片，設計師亦特地在「家庭角落」放置收納櫃，增加儲物空間。

單位提供兩個套房，同樣望園林景，其中主人套房較大，附設工作平台。值得一提的是，兩間套房的浴室均設有窗戶，有助空氣流通。其餘兩間細房面積相若，設計師將其中一間設計成單人房，另一間改作書房。由於兩房之間的牆身並非主力牆，戶主亦可因應個人需要將此兩房打通。

步行10分鐘到港鐵烏溪沙站

泓碧位處的耀沙路，鄰近白石高爾夫球場，該區屬新發展私宅區，環境清幽，中高層單位均可享開揚的赤門海峽海景。對外交通、民生配套方面，從泓碧步行約10分鐘可到達港鐵烏溪沙站，而東鐵線過海段已經開通，預計住戶由屋苑出發前往港島金鐘等商業區的時間可大為縮短；住戶亦可乘搭專線小巴前往大學站或沙田市中心，再轉車前往市區。日常購物或用膳則可步行至鄰近烏溪沙站的迎海薈商場。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

謝邱安儀：零售業生意或不復舊觀 通關亦難即時復蘇 盼減租金助「捱落去」
謝邱安儀：零售業生意或不復舊觀 通關亦難即時復蘇 盼減租金助「捱落去」
疫下零售生態劇變 加速網購電子支付普及
疫下零售生態劇變 加速網購電子支付普及
李澤鉅長女獲委新公司董事 或參與長和系歐洲業務
李澤鉅長女獲委新公司董事 或參與長和系歐洲業務
陳茂波：港出口增長受壓 外圍加息港終須跟加
陳茂波：港出口增長受壓 外圍加息港終須跟加
5央企轉為「國有資本投資公司」
5央企轉為「國有資本投資公司」
「618」電商節結束 京東累計訂單金額增10%
「618」電商節結束 京東累計訂單金額增10%
瑞信陶冬：金融危機醞釀 樓市調整在即
瑞信陶冬：金融危機醞釀 樓市調整在即
聯匯已優化 抵禦風險能力增
聯匯已優化 抵禦風險能力增
內房不重蹈日本樓覆轍 已成買方市場 擠泡沫陣痛持續
內房不重蹈日本樓覆轍 已成買方市場 擠泡沫陣痛持續
中期選舉前「冲喜」 拜登或調整對華關稅
中期選舉前「冲喜」 拜登或調整對華關稅
智雲健康增長快盈利未可期 數碼化醫療營銷方案 主攻慢性病
智雲健康增長快盈利未可期 數碼化醫療營銷方案 主攻慢性病
虛擬貨幣瀉不停 OSL料增業界風險意識
虛擬貨幣瀉不停 OSL料增業界風險意識
周末沽壓重 比特幣一度下試1.8萬美元
周末沽壓重 比特幣一度下試1.8萬美元
嘉士伯上季銷售跌一成 靠姜濤「翻身」
嘉士伯上季銷售跌一成 靠姜濤「翻身」
臨期食品售賣機減浪費 惠及學生
臨期食品售賣機減浪費 惠及學生
擬3個月後打入中小學市場
擬3個月後打入中小學市場
張兆聰：1970年代經驗：通脹無牛市
張兆聰：1970年代經驗：通脹無牛市
余淑穎：九龍市區400萬上車3選擇
余淑穎：九龍市區400萬上車3選擇
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：大行唱好 中銀Call 20190
金子：大行唱好 中銀Call 20190
張兆聰：資源商品股可小注做淡
張兆聰：資源商品股可小注做淡
伍禮賢：ETF納互聯互通 留意三星高息房託
伍禮賢：ETF納互聯互通 留意三星高息房託
謝偉銓：「保育」需要「發展」加持
謝偉銓：「保育」需要「發展」加持
潘啓才：推冧天線得得B 造就百萬元套現
潘啓才：推冧天線得得B 造就百萬元套現
消費券領取平台優惠大比併
消費券領取平台優惠大比併
沈永年：珠海中山逐步鬆限購
沈永年：珠海中山逐步鬆限購
陸振輝：人生下半場要學會做「減法」
陸振輝：人生下半場要學會做「減法」
林嘉文：小心美元兌日圓轉勢
林嘉文：小心美元兌日圓轉勢
區偉志：吃喝玩樂也能賺錢的世界
區偉志：吃喝玩樂也能賺錢的世界
陳大為：加息會否引起金融危機？
陳大為：加息會否引起金融危機？
陸振球：美大手加息 恐引發金融風險
陸振球：美大手加息 恐引發金融風險
陸振球：中美息差收窄 人幣受壓
陸振球：中美息差收窄 人幣受壓
林少陽：日圓去向看三大因素
林少陽：日圓去向看三大因素
技術取勝：恒地宜守穩前底
技術取勝：恒地宜守穩前底
李聲揚：「資金撤港匯弱」販賣恐懼
李聲揚：「資金撤港匯弱」販賣恐懼
蔡金強：日本央行 卑鄙者而非孤勇者
蔡金強：日本央行 卑鄙者而非孤勇者
艾雲豪：風險投資回報率的巨浪奔騰
艾雲豪：風險投資回報率的巨浪奔騰
李順威：擔心股市跌 不如擔心樓市跌
李順威：擔心股市跌 不如擔心樓市跌
劉思明：港股向好趨勢受考驗
劉思明：港股向好趨勢受考驗
何啟聰：電商股受追捧 京東購16137
何啟聰：電商股受追捧 京東購16137
瑞銀亞洲：受惠美國加息 匯控購29264
瑞銀亞洲：受惠美國加息 匯控購29264
摩根大通亞洲：內險跑贏大市 平保購15789
摩根大通亞洲：內險跑贏大市 平保購15789
周顯：政府不照顧下家 損害公信力
周顯：政府不照顧下家 損害公信力
王弼：如何捕捉黃金超級升浪？
王弼：如何捕捉黃金超級升浪？
曾淵滄：港美息差擴大 本地銀行可取
曾淵滄：港美息差擴大 本地銀行可取
湯文亮：俄羅斯股市玩元宇宙
湯文亮：俄羅斯股市玩元宇宙
陳永傑：美通脹見頂機會增
陳永傑：美通脹見頂機會增
廖偉強：樓價上下半年不一樣
廖偉強：樓價上下半年不一樣
布少明：港未加息 樓市穩中向好
布少明：港未加息 樓市穩中向好
馬泰陽：無懼美加息 港樓續靠穩
馬泰陽：無懼美加息 港樓續靠穩
美加息後首周末 十大屋苑僅5成交 近4個月新低 業界指疫情反覆二手拉鋸
美加息後首周末 十大屋苑僅5成交 近4個月新低 業界指疫情反覆二手拉鋸
飛揚首加推62伙 折實均呎1.54萬
飛揚首加推62伙 折實均呎1.54萬
上半年樓宇買賣登記料僅3.35萬宗 兩年低
上半年樓宇買賣登記料僅3.35萬宗 兩年低
第一集團放售兩豪宅 近半查詢為內地人
第一集團放售兩豪宅 近半查詢為內地人
新地15商場父親節生意按月升20%
新地15商場父親節生意按月升20%
東環成交實呎企穩1.5萬
東環成交實呎企穩1.5萬
退休金也要「加息」
退休金也要「加息」