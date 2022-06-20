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第一集團放售兩豪宅 近半查詢為內地人

【明報專訊】雖然本港疫情反覆、中港仍未通關，加上美國聯儲局加息，但第一集團卻連推兩個超級豪宅盤，合共市值逾23億元。第一集團董事魏深儀接受本報訪問時指出，即使未通關，但兩個項目查詢反應理想，當中超過四成為內地客，其中市值逾18億元的淺水灣道72號巨無霸洋房，更正獲買家洽購中，並坦言雖然封關對市場氣氛影響大，但疫情下不少客人均透過不同途徑跨境查詢。

第一集團推出的兩個物業，均位於傳統豪宅地段大屋，當中淺水灣道72號，早在2018年3月份已上載樓書，洋房實用面積18,274方呎，設有5個大廳、11間房間，甚至有家庭影院、健身室及卡啦OK房等，當年發展商計劃以「清水樓」形式發售。魏深儀表示，該物業位於傳統豪宅區，且為獨立地段，市場罕有，項目因應市場需要，轉為連裝修出售，預計今年9月完工。

淺水灣道72號呎售逾10萬「走唔甩」

魏又指，疫情下部分業主較為鍾情有自己空間，加上項目屬獨立門牌，尊貴程度高，故開放予準買家參觀以來，參觀及查詢情况都比想像中活躍，即使在疫情未通關下，亦有不少準買家透過不同途徑，如通訊軟件等了解項目詳情。她亦表示，淺水灣道一帶是華洋共處的地方，故查詢者中有逾四成為內地客，亦有外籍人士甚至東南亞準買家出價。價錢方面，集團傾向貼市價出售，參考同區豪宅官地樓面呎價逾6萬元，連同建築等成本，她形容「每呎10萬以上走唔甩」，估計項目總價超過18億元。

根德道20號 料今年內落成

至於同系位於九龍塘根德道20號，魏深儀表示，項目實用面積較淺水灣細，涉約6517方呎，投資自用均適合，若以九龍標準豪宅新盤分層單位實呎逾5萬元、九龍半山更超過7萬元計，她認為根德道屬洋房項目，售價更可看好一線，估計項目市值逾5億元，項目現正進行地基工程，估計今年內可以落成，目前亦有準買家查詢，當中近半數屬內地客。她表示，汲取過往經驗，今次項目將連裝修出售，但由於豪宅買家都有自己要求，除裝修用料、風格外，就連房間數目都各有需要，故特別提前推售，希望在建築過程中與買家商討當中建築細節。

至於疫情對樓市影響，她表示，封關對樓市影響一定大，始終有人流才有氣氛，資金才會流動，在封關情况下很難做到暢旺氣氛，不過豪宅買家毋須多，「買家只需要一個就夠」，而且都是生意人，他們會有方法可以配合到。至於加息因素，她指，若港加息，料對中小型單位影響較大，但豪宅買家資金較充裕，影響相對較細。

明報記者 林尚民

（發展商專訪）

相關字詞﹕根德道20號 淺水灣道72號 豪宅放售 魏深儀 第一集團

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