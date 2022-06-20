經濟

香港地產

飛揚首加推62伙 折實均呎1.54萬

【明報專訊】本月多個新盤相繼推出，其中新地（0016）大埔白石角Silicon Hill 1期銷情持續理想，而長實（1113）、新地合作的屯門青山公路飛揚，亦進入收票階段，兩大新界盤昨日齊齊加推，前者加推的58伙，折實均價18,147元；後者則首度加推的62伙，折實平均實呎15,418元。

2日暫收逾500票超額2.5倍

飛揚昨首度加推2號價單，提供62伙，包括43個1房、12個2房及7個3房單位，實用面積263至722方呎，定價502.8萬至1224.5萬元，實呎16,408至20,454元，扣除優惠（1、2房戶最高折扣15%、3房戶最高折扣17%）後，折實427.4萬至1016.3萬元，折實實呎13,866至17,387元。整批單位平均實呎18,227元，折實平均實呎15,418元，較上周五公布首張價單80伙折實平均實呎15,050元略高2.4%。市場消息指出，項目2日暫收逾500票，以兩張價單合共推出142伙計，暫超額約2.5倍。

另新地副董事總經理雷霆則指出，Silicon Hill 1期加推價單第6號涉及58伙，涵蓋開放式至3房單位，扣除最高17.5%優惠後，折實平均實呎18,147元，大部分單位屬原價加推，個別單位輕微加價約1%至2%。

Silicon Hill昨再加推58伙

新地代理總經理胡致遠表示，今張價單折實價由384.78萬至1003.46萬元，折實實呎17,079至19,773元，整批單位以定價計市值逾4.56億元。他又指出，項目昨再以招標形式售出3伙，其中翠景閣第6座1樓A1單位，實用面積561方呎，成交價1355.5萬元，實呎24,162元，再創項目呎價新高。

周末一手市場沽256伙

此外，嘉里（0683）九龍龍駒道緹山，昨以招標形式售出2座3樓B室分層大宅，單位實用面積1699方呎，為3房3套間隔，連同1個住宅車位，成交價7450萬元，實呎43,849元。項目今年共錄得6宗成交，總成交金額逾8.8億元。綜合市場資料，過去兩日市場共錄約256宗一手買賣，按周增約兩成，而本月首19日一手市場暫錄逾790宗一手成交，按年增約兩成。

相關字詞﹕新盤加推 緹山 新地 長實 飛揚

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