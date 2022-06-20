美加息後首周末 十大屋苑僅5成交 近4個月新低 業界指疫情反覆二手拉鋸

明報記者 林尚民

中原地產統計，十大屋苑過去兩日周末僅錄5宗成交，按周再跌約29%，成交量為近15周新低，零成交屋苑多達5個，除荔枝角美孚新邨及沙田第一城外，鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島兩大港島屋苑已連續兩周末「交白卷」，而麗港城更連續三個周末「吞蛋」。十大屋苑中，作為龍頭屋苑的鰂魚涌太古城過去兩日僅1宗成交，位於夏宮閣中層D室，實用面積702方呎，成交價1305萬元，實呎18,590元。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，美國通脹高企，近日宣布加息0.75厘，在加息陰霾下，買家入市態度審慎，而二手業主叫價硬淨，平價筍盤於過去3個月早已被市場吸納，進一步令二手交投拉鋸。

5屋苑「吞蛋」 麗港城三個周末未開齋

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，市場近日充斥利淡因素：首先是本港疫情再次反覆，每日確診數字重返千宗，令市民再次擔憂；其次是在美國加息衝擊下，買家買樓成本增加，市民需時消化消息，重建入市信心。另據美聯分行統計，過去兩日周末十大屋苑僅約9宗成交，較前周末同期約10宗減少約10%，回落至單位數水平，並為近14周新低。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，本月發展商積極推售新盤，搶佔不少二手客源，而特首即將換屆，新班子下月上場，市場憧憬政經局勢更見穩定，可望為下半年樓市帶來利好作用。

碧堤2房移民盤低市價5%易手

市場再錄個別低價成交，晉誠地產董事胡卓輝表示，深井碧堤半島9座中層G室，實用面積524方呎，2房間隔，業主急於移民英國，以683萬元售出，實呎13,034元，低市價約5%。原業主2012年8月374萬元購入，帳面獲利309萬元或83%。

另外，香港置業首席分區董事劉浩勤指出，將軍澳日出康城LP6 3座低層C室，實用面積425方呎，2房間隔，以898萬元易手，實呎21,129元，略低於市價。原業主2018年底以798萬元購入，帳面獲利100萬元，賺幅12%。

不過，美聯物業首席高級營業經理李貫甡指出，青衣夾屋宏福花園3座高層B室，實用面積598方呎，2房間隔，獲外區客以956.8萬元承接，實呎1.6萬元，成交價創屋苑2房戶新高。原業主2019年3月以870萬元已補價入市，持貨約3年多，帳面獲利86.8萬元或近一成。