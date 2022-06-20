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經濟
2022年6月20日星期一
李聲揚 股市非常道
投資策略
謝邱安儀：零售業生意或不復舊觀 通關亦難即時復蘇 盼減租金助「捱落去」
疫下零售生態劇變 加速網購電子支付普及
李澤鉅長女獲委新公司董事 或參與長和系歐洲業務
陳茂波：港出口增長受壓 外圍加息港終須跟加
5央企轉為「國有資本投資公司」
「618」電商節結束 京東累計訂單金額增10%
瑞信陶冬：金融危機醞釀 樓市調整在即
聯匯已優化 抵禦風險能力增
內房不重蹈日本樓覆轍 已成買方市場 擠泡沫陣痛持續
中期選舉前「冲喜」 拜登或調整對華關稅
智雲健康增長快盈利未可期 數碼化醫療營銷方案 主攻慢性病
虛擬貨幣瀉不停 OSL料增業界風險意識
周末沽壓重 比特幣一度下試1.8萬美元
嘉士伯上季銷售跌一成 靠姜濤「翻身」
臨期食品售賣機減浪費 惠及學生
擬3個月後打入中小學市場
張兆聰：1970年代經驗：通脹無牛市
余淑穎：九龍市區400萬上車3選擇
環球數據前瞻
金子：大行唱好 中銀Call 20190
張兆聰：資源商品股可小注做淡
伍禮賢：ETF納互聯互通 留意三星高息房託
謝偉銓：「保育」需要「發展」加持
潘啓才：推冧天線得得B 造就百萬元套現
消費券領取平台優惠大比併
沈永年：珠海中山逐步鬆限購
陸振輝：人生下半場要學會做「減法」
林嘉文：小心美元兌日圓轉勢
區偉志：吃喝玩樂也能賺錢的世界
陳大為：加息會否引起金融危機？
陸振球：美大手加息 恐引發金融風險
陸振球：中美息差收窄 人幣受壓
林少陽：日圓去向看三大因素
技術取勝：恒地宜守穩前底
李聲揚：「資金撤港匯弱」販賣恐懼
蔡金強：日本央行 卑鄙者而非孤勇者
艾雲豪：風險投資回報率的巨浪奔騰
李順威：擔心股市跌 不如擔心樓市跌
劉思明：港股向好趨勢受考驗
何啟聰：電商股受追捧 京東購16137
瑞銀亞洲：受惠美國加息 匯控購29264
摩根大通亞洲：內險跑贏大市 平保購15789
周顯：政府不照顧下家 損害公信力
王弼：如何捕捉黃金超級升浪？
曾淵滄：港美息差擴大 本地銀行可取
湯文亮：俄羅斯股市玩元宇宙
陳永傑：美通脹見頂機會增
廖偉強：樓價上下半年不一樣
布少明：港未加息 樓市穩中向好
馬泰陽：無懼美加息 港樓續靠穩
美加息後首周末 十大屋苑僅5成交 近4個月新低 業界指疫情反覆二手拉鋸
飛揚首加推62伙 折實均呎1.54萬
上半年樓宇買賣登記料僅3.35萬宗 兩年低
第一集團放售兩豪宅 近半查詢為內地人
新地15商場父親節生意按月升20%
泓碧4房大宅 兼融園林海景
東環成交實呎企穩1.5萬
退休金也要「加息」
李聲揚：「資金撤港匯弱」販賣恐懼
【明報專訊】港匯弱勢？不，筆者在Patreon提到，港匯很強勢，甚至是過強。打後銀行體系肯定會有不少「壓力」。本文為讀者約略解釋。
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