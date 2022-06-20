經濟
林嘉文 匯市前瞻

投資策略

林嘉文：小心美元兌日圓轉勢

【明報專訊】上周投資市場焦點無疑在於聯儲局進一步加息0.75厘之上，一方面市場希望當局展現決心遏抑通脹，但另一方面亦憂慮貨幣政策收緊得太快會影響經濟前景，相信有關情况有機會繼續為市場帶來張力。

值得留意的是，上周除聯儲局外亦有其他主要央行宣布加息，當中瑞士央行更意外加息0.5厘，是2007年以來首度加息。英倫銀行同樣一如預期宣布加息0.25厘，而兩國央行都表示未來有更大的加息空間。

隨着愈來愈多央行加息，美元的息差優勢中長線而言或將受到挑戰。不過，美元指數現時仍處於近期區間的中間水平，若果指數能守住101附近的支持，技術上仍有機會再嘗試挑戰新高，因此短線美元前景仍傾向看好。

歐元兌美元待升穿1.0820阻力

另外，歐元兌美元再次從1.0340附近的關鍵支持反彈，但相信要待匯價升穿1.0820阻力後才可望令觀點轉為看好。至於瑞士央行意外加息後，美元兌瑞郎大幅下跌，但匯價仍維持在過去兩個月的0.9540至1.0050區間內。

儘管不少央行已相繼開始收緊貨幣政策，但日本央行仍然是一個異數。執筆時日本央行已公布6月議息結果，除了未有改變負利率政策外，行長黑田東彥暫時似乎亦無意調整收益率曲線調控政策，因此即使央行重申關注日圓弱勢，都未有對日圓起到太大的正面作用。然而，投資者宜留意美元兌日圓年內累升不少後或正在醞釀轉勢，特別是日圓的負面情緒和短倉水平亦已有所增加。

渣打香港財富管理高級投資策略師

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[林嘉文 匯市前瞻]

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