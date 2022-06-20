內房不重蹈日本樓覆轍 已成買方市場 擠泡沫陣痛持續

陶冬指出，目前要分析內地房地產市場是否出現危機，首先要說清楚對危機的定義，「樓價跌是危機？開發商出了現金流問題是危機？還是老百姓不買樓是危機？這是完全不同概念的事」。

日迷失30年非單純樓市問題

就內地樓價的情况，陶冬指出，雖然近月個別三四線城市樓價跌幅不小，惟整體樓價期內僅屬略為下跌，相信肯定不會出現類似1997至2003年期間本港樓價大跌七成的問題，也不會像1980年末期日本經濟及樓市泡沫爆破後迷失30年。

陶冬表示：「日本的問題從來不止是樓價問題，很多人把日本失去30年看成是樓市泡沫爆破的問題，這把問題簡單化了，日本失去30年的最大原因是房地產泡沫爆破後的應對措施錯了，這才是問題。其實全世界那個國家沒有出現過房地產危機呢？大家每隔十年八年都會有一場房地產危機，你看美國樓價、歐洲樓價、新加坡樓價、香港樓價也曾經跌過，但這些地方最後也沒有一跌不起，是吧？所以我看到中國政府正在擠泡沫、我也認為中國房地產市場需要擠泡沫，我也認為這泡沫會進一步的縮小，擠泡沫所帶來的問題在此時此刻還不能說已經徹底結束了，但是如果政策恰當的話，我覺得不會帶來全國系統性風險。」

至於內房開發商的現金流，陶冬指不少早已經出現危機：「最大的變化是去年國家落實對開發商融資實施三條紅線的限制，這是大事情，因為開發商的過度槓桿若持續，會帶來全國性的金融風險。我相信房住不炒與三線紅線等國策是堅定不移的、不會變的，那麼就令部分開發商借貸變得很困難，難以取得貸款的話，在這個高槓桿的行業，很自然會還不起債，我們目前就出現了這樣子的一種情况。」

不過，陶冬指出，內地政府亦不希望房地產市場出現系統性風險，因此在個別開發商違約之後，政府現正推出一系列扶助支持措施：「雖然政府並沒有讓開發商可以大量去借錢，但是也讓它們不致於死掉，在這情况下，就是讓其他企業把它們收購，就用收購的形式來實現軟着陸，這是現在正發生的一些事情。政府要擠房地產泡沫，但是不希望出現房地產危機。」

居民買樓意願降 屬最大問題

陶冬認為，目前內地房地產市場出現真正的問題，是不論一手及二手成交近月均大幅放緩，顯示內地居民買樓意願下降：「中國人心目中樓價只升不跌的圖騰，現在已經不存在了，原來樓價是可以跌的；當這個圖騰沒有了的時候，購買力就下跌。所以內地房地產市場今天最大的問題是，很多人不敢輕易買房子，所以哪怕銀行最近出了很多按揭上的措施，按揭需求並不高。我覺得這可能是更大的問題，而且是長期的問題，隨着內房已從賣方市場變成買方市場，很多新的問題出現。」

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