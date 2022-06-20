聯匯已優化 抵禦風險能力增

陶冬表示，現時本港聯匯制度已優化，堵塞了當年出現的漏洞，炒家難以再藉着股市和貨幣市場的互動來賺錢，而且目前中資銀行在本港市場佔有率已明顯上升，令外資沽空港元的成本、風險比當年高很多，「外資今日仍要來沽空港元的話，假如中資銀行突然有一天全部不借港元出去，沽空港元的外資可能便會被挾倉」。

國家重視港金融穩定 料全力捍聯匯

「還有一點很重要的是，國家現在要求穩定，這包括政治上的穩定、經濟上的穩定、金融上的穩定、社會上的穩定，這國家意志不要低估，那麼要是再發生港元受到攻擊的話，這個攻擊就便相等於對國家的攻擊，國家料會盡全力來回應這件事情。」

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