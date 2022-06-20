李澤鉅長女獲委新公司董事 或參與長和系歐洲業務

兩長和系高層同任董事

資料顯示，李思德是在上月獲委任為私人公司「Express Motor Limited」董事，同時獲委為該公司董事的還有長實（1113）執董鮑綺雲，以及長和旗下和黃歐洲副主席Christian Salbaing。目前資料未有顯示Express Motor為長和系旗下子公司，不過，該公司現時的註冊地址與長實辦公室相同。

值得留意的是，鮑綺雲與Christian Salbaing不但同樣在長和系工作多年，兩人目前亦同樣主管集團歐洲業務，其中除鮑綺雲為和黃地產（英國）董事外，Christian Salbaing更是長和系旗下多家主管歐洲及英國業務的子公司董事，業務涵蓋零售、電訊及地產，目前更是全球行動營運商行業組織GSM協會的董事之一。

早在2019年已開始參與家族生意

翻查資料，李思德早在2019年已開始參與家族生意，包括李嘉誠基金會、慈山寺，以及由李嘉誠家族私人持有的兆豐地產等出任董事。其後父親李澤鉅曾在集團業績會上被問及女兒的工作情况時，曾笑說「細路女，放過佢啦，（佢）有排學！」表示每個爸爸都會培養子女。

不過，有別於此前的工作，李思德今次獲委為董事的Express Motor Limited，董事會出現長和系旗下公司高層，意味她或是首次直接參與家族上市公司旗下業務並出任子公司董事，加上Christian Salbaing負責的工作範疇，新公司可能亦與歐洲及英國業務有關。