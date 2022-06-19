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2022年6月19日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
紅磡必嘉坊‧曦匯首輪沽121伙 Silicon Hill價單110伙沽清 飛揚首日收票足額
將軍澳中心海景2房900萬易手
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金管局昨凌晨再接逾128億港元
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民意調查顯示公眾不滿央行政策
張宗永：林鄭的北圈
薛偉傑：吸塵機械人 支援語音助手
馮其十：內地迎戰「史上最難就業季」
馮其十：內地迎戰「史上最難就業季」
【明報專訊】6月已經過半，隨着千萬畢業生走出校門，內地開始迎戰「史上最難就業季」。今年就業有多難？雖說從2013年開始，過去10年幾乎每年就業季都被冠以「史上最難」的名號，但今年的確面臨更大的挑戰。
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