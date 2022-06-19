經濟
馮其十 神州新形勢

中國經濟

馮其十：內地迎戰「史上最難就業季」

【明報專訊】6月已經過半，隨着千萬畢業生走出校門，內地開始迎戰「史上最難就業季」。今年就業有多難？雖說從2013年開始，過去10年幾乎每年就業季都被冠以「史上最難」的名號，但今年的確面臨更大的挑戰。

上 / 下一篇新聞