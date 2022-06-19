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張宗永：林鄭的北圈

【明報專訊】特區政府因應疫情反彈，要求酒吧顧客光顧酒吧前，出示快速檢測結果，惹來酒吧東主和顧客抱怨。我覺得香港市民完全不理解特區政府苦心，這措施完全秉承林鄭班子北圈「hea」住做的心態。

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